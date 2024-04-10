細數罪狀 眾院共和黨罷黜議長聲又起

共和黨國會眾議員格林(右一)9日再次警告議長強生(左)再不改路線就應下台。圖為兩人上月初在眾院會議互動。(路透)

極右的共和黨 聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)9日分發五頁長的備忘錄給共和黨同僚，逐一批評議長強生(Mike Johnson)出任以來的紀錄，說他身為共和黨卻推動民主黨拜登總統的施政構想，浪費機會沒能推動共和黨的施政網領，「完全降服」於民主黨，再繼續下去，共和黨將與選民脫節；格林表示，強生再不改路線就應下台。

紐約時報報導，格林3月提出決議案，呼籲罷免強生，但當時僅說是「警告」，目前的備忘錄讓人毫不懷疑她想貫徹上個月的威脅，要求投票 趕強生下台。

格林寫道，假如共和黨團在強生領導下繼續這麼做，那就不再是共和黨，眾院 只剩一黨，且不顧一切朝自毀之路走去；自己絕不支持、參與那種事，共和黨選民也一樣。

由於共和黨眾院黨團內規，只要有一眾議員提案就可啟動黨團內機制，而無需其他議員聯署，即可著手推動罷免。格林尚未啟動最後一步。

當前時機微妙，強生已表示很快就要提出緊急國家安全法配套法案，援助烏克蘭也在其中，但那一點激怒極右派，格林於是強化罷黜強生的議長職位威脅。

共和黨國會眾議員格林9日以長達五頁的備忘錄批評議長強生，警告強生再不改路線就應下台。圖為格林去年10月在議會對眾院民主黨籍少數黨領袖傑佛瑞斯發飆。(路透)

格林在備忘錄中歷數強生當議長以來，五個月內與民主黨就許多主要立法磋商的案例，包括多條聯邦開支法案而避免政府關門，通過本會計年度國防開支法案確保美軍加薪，另外還有許多她稱為背叛共和黨價值的協議。格林聲稱，強生的舉動已大為激怒共和黨基本盤，以至於選民沒什麼理由投票支持共和黨再任眾院多數黨。

格林譴責同黨同僚說，11月選舉共和黨若能再勝出，純粹是因前總統川普在選票上，而不是眾院共和黨人以成績贏得選民支持。

格林批評的動機，大多源自強生3月推動金額1兆2000億元的兩黨政府開支法案；法案過關時，多數共和黨投下反對票，促使格林提出決議案，要求罷免強生。

格林當時表示，她的舉動「警告意味大於把強生解雇」，讓人質疑她是真打算要求眾院迅速辦投票，罷黜強生，還只是想靠著威脅那麼做，博得關注。眾院接下來休會兩周。強生表示，自己與格林是朋友，跟她一樣對開支法案都感挫折，休會期間曾以簡訊通訊，打算返回華府後會談。但目前眾院復會，格林明確表示，她可不會輕易接受安撫。