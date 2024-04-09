芝城法官判無證移民可攜槍 聯邦政府不服上訴 限槍法爭論又起

法官裁決無證移民也可攜槍，聯邦政府不服而提出上訴。圖為猶他州一家槍店。(路透)

法官裁決無證移民也可攜槍，聯邦政府 不服而提出上訴，槍械管制法的爭論又起。

司法部4日對芝加哥地方法院法官柯爾曼(Sharon Johnson Coleman)上月駁回無證移民卡巴亞-弗洛黑斯(Heriberto Carbajal-Flores)持槍亂射案，表示將提出上訴。被告對來往芝加哥小村(Little Village)的汽車開槍，遭到起訴。

柯爾曼駁回該案的理由是聯邦最高法院2022年已經裁決，禁止非法移民 持槍的聯邦法律違背憲法第二修正案，所以無效。去年，德州 法官也做出類似的裁決。

不過，多數法官對非法移民持槍權的裁決，都站在聯邦法這邊，認為政府有權立法禁止部分人民不得擁有槍械。重罪犯、心智能力殘障者、吸毒者、被軍隊開除的人，都在法定禁止購置、擁有槍械之列，非法移民也是。

圓石市科羅拉多大學法學教授古拉塞卡然姆(Pratheepan Gulasekaram)說，聯邦政府會對德州和伊利諾州兩位法官的裁決提出上訴，不令人驚訝。

他說：「我很確定，聯邦政府很希望(上訴法院)的裁決能夠維繫聯邦槍械管制法規的效力。這可能是具高度衝擊力的裁決。」

柯爾曼認為最佳比喻是美國建國初期，禁止英國保皇黨人持槍的法律，只要他們肯宣誓效忠美國，表示他們不是不可信賴的人，也不是危險人物，就可重獲持槍權。

她說，卡巴亞-弗洛黑斯不是危險人物，即使他在美國沒有合法的身分，這也不表示他就該被禁止持槍。

柯爾曼法官說：「本席發現，卡巴亞-弗洛黑斯的犯罪紀錄並沒有不當使用武器紀錄，被逮捕時也沒有暴力場面，無法證明他會對公眾安全構成風險，因此不應剝奪憲法第二修正案賦予他的擁槍自衛權。」