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桑德斯伯靈頓服務處遭縱火 嫌犯照公布

編譯俞仲慈／綜合6日電
伯靈頓警方調閱監視器後，公布疑似縱火的男子影像。(取自伯靈頓警局)
伯靈頓警方調閱監視器後，公布疑似縱火的男子影像。(取自伯靈頓警局)

佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)位於伯靈頓(Burlington)的服務處遭人縱火，所幸沒有人員傷亡。警方已經公布涉案男子的監視器照片，正全力展開偵辦。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，美東時間5日上午10時45分，消防局接獲火災報案，位於伯靈頓市教堂街(Church St.)1號3樓，也就是桑德斯服務處所在地點發生火災。

伯靈頓警局初步調查，一名男子走出電梯，在桑德斯辦事處大門「噴灑某種助燃劑」，接著點燃助燃劑後逃走。

根據伯靈頓警察局公布的聲明：「火勢延燒大門與部分電梯間，阻擋辦事處工作人員逃生路線，危及他們的生命。」

所幸自動灑水系統啟動撲滅火災，對桑德斯辦事處大門帶來「中度」損壞，而且沒有造成人員受傷，事發當時桑德斯也不在場，不過三樓與下面樓層受到火災波及而「嚴重」淹水。

伯靈頓警方調閱監視器，發現一名男子涉嫌重大，隨即公布嫌犯照片，該男子頭戴橘色便帽，身穿黑色夾克與深色褲子，腳上穿著白色運動鞋，雖然警方確定這是一起縱火案，但是犯案動機不明，並呼籲民眾通報。

桑德斯辦公室主任范哈斯特(Kathryn Van Haste)公布聲明，感謝警方與消防人員快速採取行動並強調：「我們深感欣慰，辦事處人員沒有人受傷，據了解，大樓裡面也沒有人受傷，也一併感謝佛蒙特州警察協助，國會警察(Capitol Police)與參院警衛官(Senate Sergeant at Arms)全力與當地警方配合調查。」

伯靈頓市長馬爾瓦尼-斯塔納克(Emma Mulvaney-Stanak)也表示：「隨著調查進度，市長辦公室將和消防、警察部門密切聯繫。」並強調：「我已經和桑德斯辦公室取得聯繫，得知每個人安全逃生，我深感欣慰，市府將繼續與桑德斯團隊保持密切溝通，依後續發展提供協助。」

佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯在伯靈頓市的服務處就位於這棟建築的三樓，5日傳出遭...
佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯在伯靈頓市的服務處就位於這棟建築的三樓，5日傳出遭人蓄意縱火，所幸並未造成傷亡。(Google Maps)
佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯的辦事處遭人縱火。(歐新社)
佛蒙特州無黨籍聯邦參議員桑德斯的辦事處遭人縱火。(歐新社)

桑德斯 佛蒙特州 縱火

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