桑德斯伯靈頓服務處遭縱火 嫌犯照公布

伯靈頓警方調閱監視器後，公布疑似縱火的男子影像。(取自伯靈頓警局)

佛蒙特州 無黨籍聯邦參議員桑德斯 (Bernie Sanders)位於伯靈頓(Burlington)的服務處遭人縱火 ，所幸沒有人員傷亡。警方已經公布涉案男子的監視器照片，正全力展開偵辦。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，美東時間5日上午10時45分，消防局接獲火災報案，位於伯靈頓市教堂街(Church St.)1號3樓，也就是桑德斯服務處所在地點發生火災。

伯靈頓警局初步調查，一名男子走出電梯，在桑德斯辦事處大門「噴灑某種助燃劑」，接著點燃助燃劑後逃走。

根據伯靈頓警察局公布的聲明：「火勢延燒大門與部分電梯間，阻擋辦事處工作人員逃生路線，危及他們的生命。」

所幸自動灑水系統啟動撲滅火災，對桑德斯辦事處大門帶來「中度」損壞，而且沒有造成人員受傷，事發當時桑德斯也不在場，不過三樓與下面樓層受到火災波及而「嚴重」淹水。

伯靈頓警方調閱監視器，發現一名男子涉嫌重大，隨即公布嫌犯照片，該男子頭戴橘色便帽，身穿黑色夾克與深色褲子，腳上穿著白色運動鞋，雖然警方確定這是一起縱火案，但是犯案動機不明，並呼籲民眾通報。

桑德斯辦公室主任范哈斯特(Kathryn Van Haste)公布聲明，感謝警方與消防人員快速採取行動並強調：「我們深感欣慰，辦事處人員沒有人受傷，據了解，大樓裡面也沒有人受傷，也一併感謝佛蒙特州警察協助，國會警察(Capitol Police)與參院警衛官(Senate Sergeant at Arms)全力與當地警方配合調查。」