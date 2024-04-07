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喜萊莉柯林頓返母校遭抗議 學弟妹：沒必要捧成完美無缺

編譯馮克芸／即時報導
前國務卿喜萊莉柯林頓。(歐新社)
前國務卿喜萊莉柯林頓。(歐新社)

美國前國務卿喜萊莉柯林頓（Hillary Clinton）6日回母校衛斯理學院（Wellesley College），慶祝一個新成立的研究中心以她為名。她一如既往受到師生熱烈歡迎，但在她主持小組討論時，部分衛斯理學生舉牌抗議，批評她對巴勒斯坦人遭受的暴力漠不關心。一名大一學生說，雖然柯林頓是知名校友，「這不表示我們得把她捧成完美無缺」。

紐約時報報導，柯林頓當日在衛斯理學院參加「喜萊莉．柯林頓公民、領導及民主中心」的成立，且在一場名為「更新民主：女性領路」的領袖峰會上，主持「民主正在轉折點」的小組討論。當時會場外有學生舉牌抗議，反對她的出席。

一個標語寫道：「喜萊莉支持女性但不包括巴勒斯坦女性」，還有標語說：「喜萊莉，你是說謊者；我們要求停火」。以哈戰爭以來，柯林頓反對停火，她認為停火可能助長哈瑪斯更多暴力；她還強調，要求停火者不了解哈瑪斯，也不了解中東地區歷史。

而在小組討論近結束之際，會場上一名女生開始叫囂，稱柯林頓對巴勒斯坦人承受的暴力漠不關心。那名女生後來被校方請出了會議廳；柯林頓告訴她：「會議結束後我很樂意見你，且跟你談談。」

現年76歲的柯林頓曾是律師、第一夫人、聯邦參議員、國務卿，職涯成績斐然，也經常面臨示威抗議。去年秋天，她開始在哥倫比亞大學開設一堂名叫「白宮戰情室內」的課程，曾有示威者在她的教室外聚集，反對她在國務卿任內一些行動。

多位並未參加領袖峰會、也未加入抗議陣營的衛斯理學生，很欣賞示威者直言不諱的批評。18歲的大一生瓦倫（Maura Whalen）說：「柯林頓是知名校友，這不表示我們得把她捧成完美無缺。」

柯林頓 喜萊莉 國務卿

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