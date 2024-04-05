密件門、喬州介選 川普撤案請求 雙雙被法官駁回

前總統川普試圖撤銷「密件門」案和喬州介選官司的請求，分別遭到兩案的主審法官拒絕。另一方面，以他的收押檔案照製成的周邊商品，則紛紛推出。(路透)

川普 機密文件案主審法官4日駁回這位前總統援引「總統文件法」(Presidential Records Act)要求撤案的請求；而在川普等人試圖干預2020年喬治亞州選舉結果的官司方面，川普等被告依「憲法第一修正案」權利為由要求撤銷指控，也遭喬州 法官駁回。

「密件門」承審聯邦法官坎農(Aileen M. Cannon)4日否決川普援引「總統文件法」申請撤案的要求，川普律師團共申請四項動議，稱川普有權在卸任後持有政府密件。

川普任內任命的法官坎農3月否決川普的另一項撤案動議，理由是不合憲、模稜兩可；川普另援引總統豁免權，以及宣稱特別檢察官史密斯(Jack Smith)的任命程序違法等方式，試圖撤案。

川普去年6月對於他不當處理密件的37項刑事指控拒不認罪，檢察官提告前曾要求川普歸還數百份機密文件，內容囊括核武祕密、國防能力等。

川普否認所有指控，並譴責相關調查為「政治獵巫」。

另外，關於喬州介選案，承審的富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)4日駁回川普及其他被告試圖援引「憲法第一修正案」的撤告動議。

麥卡菲在14頁的裁決書中寫道，川普等被告的權利無法保護他們免受檢察官提出的指控。

麥卡菲寫道，「法院發現這些重要的憲法保障並擴及該州興訟的行為和論述」，被告提出的動議因此「駁回」。

川普與他的前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、伊士曼(John Eastman)等人宣稱，檢察官的起訴「違背憲法第一修正案保障政治言論與活動、結社自由與向國會請願的權利，這些權利適用他們被指控的案件」，相關指控過於空泛。

麥卡菲則發現「被告的陳述和言論是為了促進犯罪活動，並在政府機構管轄事務中蓄意虛假陳述、威脅欺騙和傷害政府」。