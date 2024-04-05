文件作業疏失？川普金融詐欺訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

前總統川普。(路透)

前總統川普 金融詐欺民事訴訟遭定罪，法官裁定賠償3億5500萬元，加計利息達4億5400萬元。川普為避免資產遭法院扣押，1日繳交了1億7500萬元擔保金。不過，紐約州 高等法院(New York State Supreme Court)電子檔案系統3日顯示，川普的擔保金已經被「退回更正」(returned for correction)。

隔日，新聞周刊(Newsweek)報導這項訊息，質疑擔保金為何遭到法院退回並要求更正，引起各界揣測川普財務狀況究竟如何。

報導分析，進入「退回更正」程序之後，如果法院要求的文件疏失未能修正，川普將失去提出上訴的機會，而且必須繳交共計4億5400萬元賠償金。

退休的聯邦法官芭芭拉‧瓊斯(Barbara Jones)被紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)任命為川普集團(Trump Organization)獨立監察人，確保該集團未來不再出現詐騙情事。MSNBC新聞頻道司法評論員莉莎‧魯賓(Lisa Rubin)3日在X平台發文寫道，法院裡滿滿的採訪記者以及紐約州檢察長辦公室的檢察官，都很想知道瓊斯到底掌握哪些訊息。

魯賓指出，擔保金被法院打回票是因為出面繳交擔保金的保險 公司文件作業疏失。

新聞周刊報導，保險公司經常代表被告出面向法院繳納擔保金，並收取服務費用。川普1億7500萬元擔保金是由總部位於加州的騎士專業保險公司(Knight Specialty Insurance Company)具保。

魯賓指出，法院要求補件的財務報表似乎不是川普的個人財報，而是要求騎士專業保險公司出示文件，證明公司有足夠資金，並且獲得授權為川普具保。

魯賓表示：「現在我們還無法知道的是川普繳多少服務費用給保險公司，以及是否承諾提供抵押品。這些細節可能只有法院指派的獨立監察人瓊斯才知道。根據2024年3月21日的法院命令，川普集團在取得擔保金之前，必須事先知會瓊斯。」