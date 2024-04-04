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川普關鍵州主打「移民非法入美」 稱犯罪無證客是動物，不是人

編譯潘勛／綜合3日電
川普2日在關鍵州密西根州造勢時，把非法居留美國的移民稱為「動物」、「不是人」。(路透)
川普2日在關鍵州密西根州造勢時，把非法居留美國的移民稱為「動物」、「不是人」。(路透)

共和黨準總統提名人川普2日在關鍵州密西根州選舉造勢時，把非法居留美國的移民稱為「動物」、「不是人」，動用他一貫使用的貶人言詞，路透分析，川普是想把選戰的焦點，放在移民非法入美這件事上。

川普還警告說，假如他在11月5日的總統選舉沒能獲勝，暴力紊亂失序可能會耗蝕掉美國。

川普接下來到威斯康辛州綠灣(Green Bay)演講，重彈類似的不祥論調，把2024年大選描述成國家的「終極戰役」。

川普談到一位來自喬治亞州的22歲護理女學生蕾肯‧萊利(Laken Riley)遭到一名非法來美的委瑞拉移民謀殺一案，他改口說一些移民「不是人」。

川普表示，民主黨講，「別把他們說成動物。他們也是人。可我說：『不對，他們不是人，不是人，是動物』」。

川普來到密西根州大湍市(Grand Rapids)市，他說自己與魯碧‧賈西亞(Ruby Garcia)的家人見面；當地警方表示，25歲的賈西亞3月遭非法留美的嫌犯殺害。但當地媒體報導，賈西亞的妹妹否認一家人曾與川普交談。

川普在站台演講時頻頻宣稱，移民由美墨邊界非法進入，都是由他們母國逃獄、逃離精神病院的人，來美點燃暴力犯罪。

雖說無證客犯罪現況可得而知的數據很少，學者們表示，非法留美的人犯下暴力罪的比率，不會比在美出生的公民來得高。

民主黨籍的拜登總統將在11月總統選舉與川普對決；他譴責川普鼓動國會共和黨人今年不肯通過立法；而法案本可以充實南方邊界的維安力量，提出種種措施，旨在削減無證客。

拜登選戰陣營發言人泰勒(Michael Tyler)搶在川普演講前表示，川普動用極端說詞來挑起國家的分裂、仇恨及暴力。

賈西亞與萊利被謀殺案，讓川普選戰陣營得以同時投合一些選民對暴力犯罪及無證客的恐懼。

路透與易普索(Ipsos)2月下旬公布的民調指出，大約38%共和黨人認為無證客是國家首要之務，獨立選民如此認為的比例約兩成。

川普 移民 無證客

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