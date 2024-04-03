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小羅伯甘迺迪IG帳號被停 控拜登是黑手 批拜登威脅民主更勝川普

編譯俞仲慈／綜合2日電
獨立總統候選人小羅伯‧甘迺迪宣稱拜登對美國民主的威脅遠超過川普。(路透)
獨立總統候選人小羅伯‧甘迺迪宣稱拜登對美國民主的威脅遠超過川普。(路透)

獨立總統候選人小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)因不滿個人社媒帳號被暫停，1日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時，宣稱拜登對美國民主的威脅遠超過川普

甘迺迪接受CNN新聞節目訪問時，指控拜登是社群媒體幕後黑手：「我可以這麼說，拜登對民主構成更大的威脅，因為拜登是史上第一人利用聯邦機構審查政治言論的總統，而且審查他的對手。」

甘迺迪Instagram帳號因為「多次分享新冠病毒與疫苗的不當資訊」，在2021年被暫停，但是去年宣布獨立參選後不久，帳號重新恢復，Instagram母公司Meta證實參選是帳號恢復的原因。

不過甘迺迪仍將帳算在拜登頭上，指控拜登利用總統職權進行政治審查，去年應共和黨人邀請在眾院司法委員會發言，伸援保守派人士，指控社群媒體進行言論審查。

甘迺迪不認同川普企圖推翻2020年選舉結果的做法，視為一大民主威脅：「我不會為川普總統辯護，川普實在令人震驚，他做了許多令人震驚的事。」但仍堅稱拜登的威脅更大；他說：「問題在於誰對民主構成更大威脅？我可以指出是拜登總統，因為憲法第一修正案權利最重要。」

民主黨全國委員會(DNC)資深顧問卡希爾(Mary Beth Cahill)隨後公布聲明反駁甘迺迪的指控：「因為被禁止在網路上散播陰謀論，他就板著臉孔指控拜登對民主構成的威脅遠比川普來得大。」並強調：「選後號召民眾攻擊國會大廈，並宣稱要獨裁統治的川普，他的作為拜登根本無法望其項背。」

甘迺迪妹妹羅伊‧甘迺迪(Rory Kennedy)上周接受CNN採訪，對於哥哥堅決獨立參選到底不以為然：「我們是一個大家族，不知道有哪個美國家族在所有事情會認同他的看法。」而且甘迺迪家族憂心甘迺迪參選，不利於拜登勝選。

因此甘迺迪主張拜登和川普無法解決國家危機，刻意淡化其參選攪局的疑慮並重申：「我有機會真正改變國家體制，恢復民主、恢復美國威望，這實在太重要，我不能放棄這場選戰。」

拜登 川普 社群媒體

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