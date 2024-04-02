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拯救川普？富豪馬斯克發文暗示還不夠 外界關注他「是否砸錢相挺」

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
世上數一數二的富豪馬斯克說，美國大選他不會直接支持拜登或川普─但其實只要看他在社群媒體X上的發文，就不難看出他心向共和黨。（路透）
世上數一數二的富豪馬斯克說，美國大選他不會直接支持拜登或川普─但其實只要看他在社群媒體X上的發文，就不難看出他心向共和黨。（路透）

世上數一數二的富豪馬斯克（Elon Musk）說，美國大選他不會直接支持拜登川普─但其實只要看他在社群媒體X上的發文，就不難看出他心向共和黨。

背負著數以百萬計美元官司的川普需要錢，何況他還準備打一場美國史上最昂貴的選舉。

馬斯克能拯救川普嗎？

最近接受美國有線電視新聞網（CNN）前主播勒蒙（Don Lemon）訪問時，身為X老闆的馬斯克表示，他正在「疏遠」拜登，還堅稱他「不太可能」為任何競選活動做出貢獻。

如果馬斯克選擇支持某位候選人，「我會非常詳細地解釋我為什麼支持」。

但對於密切關注馬斯克的人而言，這似乎有點偏離他幾天前說要遠離爭論的堅定承諾。而根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普正在打電話給多位億萬富翁，希望他們打開支票簿，救他一把。

川普和馬斯克是世上鋒頭最健、爭議最大的兩個人，但他們的看法並不總是一致。川普並不相信特斯拉（Tesla）執行長馬斯克倡導的電動車，馬斯克則是在川普2016年至2020年擔任總統期間和他保持距離。

共和黨初選時，馬斯克還與川普之外的參選人眉來眼去，在佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）和企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）初選落敗前表達對他們的支持。

觀察家一致認為，川普對馬斯克上述動作保持沉默，為的就是希望拿到他的錢。

「華盛頓郵報」透露，馬斯克上月參加在佛州舉行的億萬富翁早餐會，會上川普向一群金主推銷自己。

各方揣測隨之而來，但馬斯克說，「那只是一場早餐會」。

拋開錢不談，馬斯克的政治傾向，明顯可為川普拉抬聲勢。他經常在社群媒體高談毫無根據的陰謀論、惡意散布假訊息，還有與川普如出一轍的右翼觀點，尤其是在移民問題上。

美國無黨派媒體倡議組織「自由媒體」（Free Press）高級法律顧問貝納維德斯(Nora Benavidez) 說，不論捐不捐錢，「馬斯克的影響力，都非常強大」。

馬斯克 川普 拜登

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