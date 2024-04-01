前將領示警 伊斯蘭國企圖攻擊美國

前中央司令部指揮官、退役上將麥肯錫。(國防部)

美軍中央司令部(U.S. Central Command)31日警告，恐怖組織「伊斯蘭國」(Islamic State)有「有強烈企圖」要攻擊美國和其他外國勢力，並表示其威脅只會愈來愈嚴重。

前中央司令部指揮官、退役上將麥肯錫(Frank McKenzie)接受美國廣播公司新聞網本周」(This Week)節目訪問時告訴主持人拉達茲(Martha Raddatz)，當中央司令部這樣說時，我們就該相信他們，因為伊斯蘭國無疑會試圖發動攻擊。

麥肯錫說：「我認為威脅正在加劇」他指出，本月稍早伊斯蘭國的阿富汗 分支、呼羅珊伊斯蘭國(ISIS-K)坦承犯下莫斯科音樂廳恐攻事件；該組織同時還表示，1月伊朗 大規模爆炸事件也是出自他們之手。

麥肯錫表示：「我們一撤出阿富汗，ISIS-K面臨的壓力減輕，於是就開始成長；所以我認為，我們可以預期針對美國以及我們的盟國，和海外其他國家的同性質嘗試。我認為這是無可避免的。」

麥肯錫表示，美國在伊拉克和敘利亞，保持著足以打擊當地極端分子的軍事力量，並認為美國應該在阿富汗保留少量駐軍，而不是在2021年8月一口氣完全撤出，結束美國最長的戰爭；麥肯錫在他即將出版全新著作The Melting Point中，講述了領導力和他在中東指揮美軍的經歷，包括自阿富汗撤軍。

拜登 總統之前宣稱，美國有「超視距」(over-the-horizon)能力，可以從遠方對阿富汗「迅速且果斷地採取行動」，但麥肯錫對此不表贊同；他提到阿富汗現況時表示：「我們幾乎沒有能力深入阿富汗，也幾乎沒有能力襲擊那個國家。」他直言，這對伊斯蘭國等激進組織來說，無疑是一個福音。