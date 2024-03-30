拜登新學貸償還計畫 11紅州提告

去年最高法院駁回拜登政府推出的學貸豁免計畫，大批不滿的民眾在聯邦最高法院外示威，高舉「取消學債是合法的」抗議橫幅。(路透)

由堪薩斯州牽頭的11個共和黨 執政州，28日對拜登 政府名稱為「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE)學貸 償還方案提告，要求聯邦法院擋下這項計畫。共和黨執政州政府在訴狀中對聯邦法院指出，拜登政府推出計畫的手段明顯越權。

「有價值的教育儲蓄計畫」允許學貸借款人採用收入為基準的還款方式(income-driven repayment，IDR)，估計2000萬民眾每月還款金額因此降低。美聯社報導，這一計畫在2023年上路以來，約有770萬人登記參加，15多萬民眾的學貸已經豁免。

共和黨執政州政府指出，拜登政府第一次推出學貸豁免計畫時，去年遭到最高法院駁回，SAVE與先前的學貸豁免計畫相比是換湯不換藥。訴狀指出，拜登政府之前曾嘗試豁免學貸，但遭最高法院以不合法為由駁回，後來推出的新計畫，其實內容並無改變。

教育部官員不願對共和黨執政州提告置評，但表示國會在1993年授權教育部可以為「收入為基準的還款方式」界定意義。

教育部發表聲明說，拜登政府將持續奮鬥，要為全國學貸借款人減輕負擔，「不管共和黨民選官員數次企圖阻撓我們」。

拜登政府2022年同時宣布了SAVE計畫以及為4000萬美國人豁免最高2萬元學貸的計畫，共和黨執政州興訟後，最高法院擋下學貸豁免計畫，但未阻擋SAVE計畫。