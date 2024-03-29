2前總統同台力挺 拜登募款2500萬元破紀錄 總統選戰成金錢遊戲

拜登總統(中)28日在紐約市無線電城音樂廳舉行選舉募款大會，兩位民主黨籍前總統柯林頓(右)、歐巴馬(左)共襄盛舉，共募得2500萬元，創下政治募款最高紀錄。(路透)

拜登 總統28日在紐約市無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)舉行選舉募款大會，兩位民主黨 籍前總統柯林頓、歐巴馬均現身力挺。這場活動共募得2500萬元，創下政治活動募款最高紀錄。美聯社分析，讓人眼睛為之一亮的募款成果，展現民主黨陣營在拜登民調表現低迷之際依舊大力相挺；拜登今年大選可望與前總統川普 再次交手，屆時將有雄厚選舉資金作後盾，然而，從川普2016年大選打敗民主黨對手喜萊莉‧柯林頓的前例看來，川普選舉募款即使未拔得頭籌，仍可在總統選舉中勝出。

拜登3月7日晚間在國會發表任期內最後一次國情咨文(State of the Union)之後，接下來三周走訪幾個決戰州為連任選舉催票，28日的募款活動則為近來一連串選舉行程帶來亮點，並讓支持者見證從政經驗長達30年的民主黨執政元首的實力。

歐巴馬與拜登同搭乘空軍一號從華府抵達紐約，兩人在甘迺迪國際機場下機時向在場媒體揮手致意，旋即乘車前往曼哈頓的募款大會。柯林頓則在會場所歐巴馬、拜登碰面。

這場募款活動最便宜門票為225元，可以享受貴賓級待遇的門票則數千元起跳。捐款10萬可與與三位總統合影，捐款25萬可參加一場宴會，捐款50萬可參加貴賓聚會。

三位總統的台上對話由深夜脫口秀名嘴史蒂芬柯柏特(Stephen Colbert)主持。上台演出的藝人包括饒舌歌手皇后拉蒂法(Queen Latifah)、饒舌歌手麗珠(Lizzo)、男歌手班普拉特(Ben Platt)等。

另一方面，前總統川普與共和黨的聯合募款活動下周將在佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)登場。募款活動主辦人、億萬富翁鮑爾森(John Paulson)說，目前已募得3300萬元，募款晚宴規模雖然不大，參加者卻已幾乎額滿。

美國廣播公司(ABC)分析，拜登與川普募款活動較勁意味濃厚，今年總統大選儼然已成為現任總統與前任總統之間的金錢競賽(money race)，川普與共和黨聯手，必須趕上拜登與民主黨募得的1億元選舉資金。