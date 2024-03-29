川普若當選 其社媒公司「真實社群」恐受人操控

紐約時報報導，川普若在今年大選勝出，外國勢力可能透過他的「真實社群」(Truth Social)社媒平台來影響川普政策，再次引發利益衝突的疑慮。(路透)

紐約時報報導，前總統川普 的社媒公司本周上市，他的支持者與投資 人都押注他的政治成功，於是把一家老虧錢的公司，股價都推破房頂了；上市第一天，川普帳面上就更暴增了46億元。

專家指出，假如川普11月當選總統，該社媒公司就不會是他用來充實荷包的最後一個管道。

「真實社群」(Truth Social)是川普用來糾集支持者、砲轟對手的社媒平台，其控股公司「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)就成為新而相當直接的管道，供外國領袖或特殊利益集團試著影響他。專家指出，若川普當總統期間，他仍保留他對該公司的控制權；他第一次當總統時，因他名下飯店、房地產 而衍生的道德問題，未來更會因一家公開上市媒體公司，而放大好多倍。

哈佛大學法學教授高德史密斯(Jack Goldsmith)表示，那家社媒公司就成為很簡易的管道，供想討好美國總統的外國政府把錢砸給他，墊高他的財力下限。

其他專家表示，欲左右川普的企業等玩家，可以靠著在真實社群買廣告來辦到，也可以藉著購入該社媒公司的股票而吸引川普注意。因為美國元首的一言一行，全世界都關注，川普會處於絕佳地位，習慣性地使用該網站來驅動流量，從中牟利。

道德專家瞧不出有多少法律障礙擋下這樣的事情發生。總統不受聯邦利益衝突法管轄，而且想動用憲法來節制他的動作，在他第一次當總統都告鎩羽而歸。

川普選戰陣營發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)回應川普若當選，將怎樣管理他在川普媒體科技集團約六成的股份時表示，川普會遵守道德指南，但不願提供細節。

很多總統為了看起來不會用自己的職務來牟利，都自願把資產、投資交付信託。白宮發言人表示，拜登總統不必那麼做的原因，在他只投資於多元化的基金，納入五花八門的公司。川普任總統時決定維持自己房地產生意的財務利益，已推翻行之已久的道德準繩。

批評川普的人提起很多訴訟，宣稱他違反憲法的反貪腐條款。他們主張，川普違法地由外國領袖等光顧他的飯店，付出款項而獲得利益。