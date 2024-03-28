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支持以色列重於其他優先事項？國務院人權官員因加薩政策辭職

編譯周辰陽／即時報導
國務院入口。（路透）
國務院入口。（路透）

國務院一名從事中東人權議題的官員27日辭職，抗議美國支持以色列在巴勒斯坦加薩走廊發動的戰爭，成為美方公職人員公開表達異議的最新例子。

華盛頓郵報報導，謝林（Annelle Sheline）在國務院民主、人權暨勞工局近東事務辦公室任職一年後辭職，將近一半的任期和以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月爆發的戰爭重疊。

謝林接受華郵訪問時表示，她的工作重點一直在推動中東與北非的人權，但因以哈戰爭，以及眾多隨之發生的對美道德、法律、安全和外交影響而變得更為複雜。雖然她設法利用「異議電報」與員工論壇，在國務院內部提出擔憂，但最終得出了結論，「只要美國繼續送出源源不斷的武器給以色列」，這些方式就毫無意義。

謝林說，「我再也無法真正做好本職工作了，試圖倡導人權根本不可能」。

自國務院從事向外國政府轉讓武器的資深官員保羅（Josh Paul）2013年10月離任後，謝林辭職成了加薩衝突引發的最重要辭職抗議事件。謝林說，她本來打算悄悄走人，也告知上司，此事跟加薩戰事有關，但應同僚的要求，決定把事情說出來。同事們告訴她，他們也想要辭職，但因為經濟或家庭因素而做不到。

謝林透露，儘管她在國務院獲得支持，但「有很多人不同意我的觀點」。在以哈戰爭的內部會議上，一些職員「站起來說，『我感謝美國政府和國務院正為以色列所做的一切，我真的支持』」，但這類評論通常受到其他人反彈。

謝林回憶，她在其中一場會議問起政府的優先事項，如跟中國大陸的競爭、人權和氣候變遷，亦即她覺得正因華府對以色列開出空白支票支持而受影響的議題。

謝林告訴記者，「我的問題是，為什麼支持以色列比所有優先事項更重要？」

國務院 以色列 加薩

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