支持以色列重於其他優先事項？國務院人權官員因加薩政策辭職

國務院 一名從事中東人權議題的官員27日辭職,抗議美國支持以色列 在巴勒斯坦加薩 走廊發動的戰爭,成為美方公職人員公開表達異議的最新例子。

華盛頓郵報報導,謝林(Annelle Sheline)在國務院民主、人權暨勞工局近東事務辦公室任職一年後辭職,將近一半的任期和以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月爆發的戰爭重疊。

謝林接受華郵訪問時表示,她的工作重點一直在推動中東與北非的人權,但因以哈戰爭,以及眾多隨之發生的對美道德、法律、安全和外交影響而變得更為複雜。雖然她設法利用「異議電報」與員工論壇,在國務院內部提出擔憂,但最終得出了結論,「只要美國繼續送出源源不斷的武器給以色列」,這些方式就毫無意義。

謝林說,「我再也無法真正做好本職工作了,試圖倡導人權根本不可能」。

自國務院從事向外國政府轉讓武器的資深官員保羅(Josh Paul)2013年10月離任後,謝林辭職成了加薩衝突引發的最重要辭職抗議事件。謝林說,她本來打算悄悄走人,也告知上司,此事跟加薩戰事有關,但應同僚的要求,決定把事情說出來。同事們告訴她,他們也想要辭職,但因為經濟或家庭因素而做不到。

謝林透露,儘管她在國務院獲得支持,但「有很多人不同意我的觀點」。在以哈戰爭的內部會議上,一些職員「站起來說,『我感謝美國政府和國務院正為以色列所做的一切,我真的支持』」,但這類評論通常受到其他人反彈。

謝林回憶,她在其中一場會議問起政府的優先事項,如跟中國大陸的競爭、人權和氣候變遷,亦即她覺得正因華府對以色列開出空白支票支持而受影響的議題。

謝林告訴記者,「我的問題是,為什麼支持以色列比所有優先事項更重要?」

A State Department official working on human rights issues in the Middle East resigned Wednesday in protest of U.S. support for Israel’s war in Gaza, the latest example of dissent among government personnel bursting into public view. https://t.co/h4DisLqMsD