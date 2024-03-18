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2024大選兵推：AI深偽破壞力不容小覷

編譯潘勛／綜合17日電
數十位前任聯邦官員、公民社會領袖及科技公司決策人物近日舉行兵棋推演，假設亞利桑納州等地發生AI深偽技術、錯假消息打擾11月選舉，結果發現狀況嚴峻，國家可能快速陷入紛亂。(美聯社)
數十位前任聯邦官員、公民社會領袖及科技公司決策人物近日舉行兵棋推演，假設亞利桑納州等地發生AI深偽技術、錯假消息打擾11月選舉，結果發現狀況嚴峻，國家可能快速陷入紛亂。(美聯社)

數十位前任聯邦高級官員、州級官員、公民社會領袖及科技公司決策人物近日聚集紐約，為2024年大選做兵棋推演，情境假設亞利桑納州等地發生人工智慧(AI)深偽技術、錯假消息打擾11月選舉，結果發現狀況很嚴峻，業已兩極化的國家可能快速陷入紛亂，聯邦、地方政府及科技業者必須嚴正看待。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，兵棋假設選舉日當天，亞利桑納州馬里考帕郡長者們接獲電話，說當地投票站因武裝團體的威脅，已經關閉；同一時間，佛州邁阿密出現大批照片及視頻上傳社群媒體，指選務人員丟棄選票。

前述的亞州電話及佛州視頻，都是利用AI深偽製作出來的，但是等聯邦及地方檢警調搞清楚狀況時，假消息已經瘋傳遍及全國。

參加選舉兵推的前國土安全部官員泰勒(Miles Taylor)表示，與會人員瞧見這類威脅事件，竟能迅速蔓延全國，主宰2024選戰過程，感到十分苦惱。

參與者表示，這場演習顯示AI工具可在業已兩極化的美國社會裡，假消息得以更快傳播，讓2024年選舉陷入紊亂，令人不安地想問，聯邦及地方官員還有科技界，是否已做足準備，反制國內外假消息，那些東西真會破壞民眾對選舉結果的信心。

「一號要務」(Issue One)組織執行長潘尼曼(Nick Penniman)表示，選舉體制跟天災因應不同沒成立中央指揮中心，而是分權給地方，但目前已進入未知領域，不清楚由誰主持。不過幾年的功夫，現在美國人必須捍衛國內外勢力對美國選舉的攻擊；目前國家沒有相應的基礎設施及經驗，原因在過去從來不必面對這麼嚴峻、規模龐大的威脅。

潘尼曼表示，這次兵推中沒幾個人了解真正發生什麼事、該如何與人統籌或者不要合作。

有些深偽影像雖然一開始叫人不知所措，但最後還能釐清來源；但是碰到假電話的情況，聯邦官員就猶豫起來，該由誰公開聲明，告訴選民投票站安然無恙，選票很安全；聯邦官員擔心，任何公開聲明都會被視為企圖讓拜登總統連任成功之舉。

這場演習顯示AI工具可在業已兩極化的美國社會裡，假消息得以更快傳播，讓2024年...
這場演習顯示AI工具可在業已兩極化的美國社會裡，假消息得以更快傳播，讓2024年選舉陷入紊亂。(路透)

AI 佛州 亞利桑納州

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AI深偽拜登籲抵制新罕州初選 選民提告

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