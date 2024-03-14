有意爭取川普副手 南達科他州長諾姆拍美齒廣告 被酸厚臉皮

有意爭取川普搭檔副總統的南達科他州州長諾姆在社媒發布近五分鐘的廣告風格影片，大力讚揚德州的美容牙科團隊給了讓她「感到自豪的微笑」。(美聯社)

有意爭取共和黨 準總統提名人川普 副總統搭檔的南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)，11日晚在X平台發布一段近五分鐘的資訊型廣告風格影片，大力讚揚德州 的美容牙科團隊，感謝牙醫給予令她感到自豪的微笑。

諾姆的貼文寫到：「我愛我在微笑德州(Smile Texas)的新家庭!」

美聯社報導，諾姆在影片開頭先介紹自己是南達科他州州長，畫面顯示她在一場州共和黨活動上發言，背後有川普的標示。

諾姆在影片中說，她的牙齒需要調整，因為幾年前她在一次自行車事故中撞壞門牙。諾姆的發言人和微笑德州都未立即回應美聯社的置評要求。

諾姆表示：「這裡的團隊非常優秀，最終給予能令我自豪且自信的微笑，我認為這真的是一份極為特別的禮物。」

她提到兩名牙醫的名字，透露自己選擇了微笑德州，「因為他們是最棒的」，並補充她研究了該團隊的其他牙齒美容工作。

羅耀拉法學院(Loyola Law School)教授潔西卡·李文森(Jessica Levinson)12日稱這部影片是一私人企業的厚臉皮宣傳，「老實說我對此有點困惑，但可以說她現在所做的一切，都是為了角逐川普的副總統候選搭檔。」

已擔任兩任州長的諾姆任期將在2026年結束，她正考慮如何在共和黨內維持重要地位；數名潛在人選一直在公開爭取川普的副手搭檔。

諾姆是前國會議員，她在新冠疫情期間以基本上不干涉的立場在全國嶄露頭角，去年9月她在南達科他州的一場共和黨募款活動上宣布支持川普；當時被問到若收到邀請是否會考慮與川普搭檔，諾姆告訴Newsmax一但被徵詢，她會馬上接受，無需考慮。