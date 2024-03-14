我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

TikTok禁令法案內幕／眾院迅猛封殺 業者失算措手不及

有意爭取川普副手 南達科他州長諾姆拍美齒廣告 被酸厚臉皮

編譯徐薏茹／綜合13日電
有意爭取川普搭檔副總統的南達科他州州長諾姆在社媒發布近五分鐘的廣告風格影片，大力讚揚德州的美容牙科團隊給了讓她「感到自豪的微笑」。(美聯社)
有意爭取川普搭檔副總統的南達科他州州長諾姆在社媒發布近五分鐘的廣告風格影片，大力讚揚德州的美容牙科團隊給了讓她「感到自豪的微笑」。(美聯社)

有意爭取共和黨準總統提名人川普副總統搭檔的南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)，11日晚在X平台發布一段近五分鐘的資訊型廣告風格影片，大力讚揚德州的美容牙科團隊，感謝牙醫給予令她感到自豪的微笑。

諾姆的貼文寫到：「我愛我在微笑德州(Smile Texas)的新家庭!」

美聯社報導，諾姆在影片開頭先介紹自己是南達科他州州長，畫面顯示她在一場州共和黨活動上發言，背後有川普的標示。

諾姆在影片中說，她的牙齒需要調整，因為幾年前她在一次自行車事故中撞壞門牙。諾姆的發言人和微笑德州都未立即回應美聯社的置評要求。

諾姆表示：「這裡的團隊非常優秀，最終給予能令我自豪且自信的微笑，我認為這真的是一份極為特別的禮物。」

她提到兩名牙醫的名字，透露自己選擇了微笑德州，「因為他們是最棒的」，並補充她研究了該團隊的其他牙齒美容工作。

羅耀拉法學院(Loyola Law School)教授潔西卡·李文森(Jessica Levinson)12日稱這部影片是一私人企業的厚臉皮宣傳，「老實說我對此有點困惑，但可以說她現在所做的一切，都是為了角逐川普的副總統候選搭檔。」

已擔任兩任州長的諾姆任期將在2026年結束，她正考慮如何在共和黨內維持重要地位；數名潛在人選一直在公開爭取川普的副手搭檔。

諾姆是前國會議員，她在新冠疫情期間以基本上不干涉的立場在全國嶄露頭角，去年9月她在南達科他州的一場共和黨募款活動上宣布支持川普；當時被問到若收到邀請是否會考慮與川普搭檔，諾姆告訴Newsmax一但被徵詢，她會馬上接受，無需考慮。

川普 德州 共和黨

上一則

科州眾議員巴克提前退休 卡住布波特 打亂三連霸計畫

下一則

喬州干預大選案 法官撤銷川普3項罪名 但仍面臨10項指控

延伸閱讀

誰會是下任美國財長？川普考慮這位身價千億的避險大亨

誰會是下任美國財長？川普考慮這位身價千億的避險大亨
川普遭控推翻喬州選舉結果 3項起訴罪名獲法官撤銷

川普遭控推翻喬州選舉結果 3項起訴罪名獲法官撤銷
稅務專家：川普面臨金主壓力 若再執政將為富人「減稅」

稅務專家：川普面臨金主壓力 若再執政將為富人「減稅」
華郵：川普、馬斯克關係密切 曾提議收購「真實社群」

華郵：川普、馬斯克關係密切 曾提議收購「真實社群」

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
俄亥俄州2名中年婦女日前載著一具8旬老翁屍體到銀行領錢，得逞後將屍體棄置一家醫院急診室，當地法院5日以嚴重虐待屍體及盜取受保護對象等罪名將2人起訴。(美聯社)

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

2024-03-09 20:37
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01
報稅季節來臨，不少民眾納悶稅務資料要保存多久，才能因應萬一日後面臨國稅局(IRS)查稅。（美聯社）

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

2024-03-11 10:32

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用