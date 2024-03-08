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「無標籤」組織 擬推總統候選人 海理表明沒興趣

編譯盧炯燊／綜合7日電
今年總統大選篤定將是民主黨拜登與共和黨川普再度對決的場面，但民調顯示許多美國人對兩人都無好感，盛傳「無標籤」可能推出海理代表參選，提供選民第三個選擇。(美聯社)
今年總統大選篤定將是民主黨拜登與共和黨川普再度對決的場面，但民調顯示許多美國人對兩人都無好感，盛傳「無標籤」可能推出海理代表參選，提供選民第三個選擇。(美聯社)

民主黨籍的拜登共和黨籍的川普在「超級星期二」分別取得大勝，在今年總統大選再度對決已成定局，然而民調顯示，許多美國人對兩人都沒有好感，「無標籤」(No Labels)組織乘勢出現，準備推出總統候選人供選民作第三個選擇。

西維吉尼亞州民主黨籍參議員曼欽(Joe Manchin)與馬里蘭州共和黨籍前州長霍根 (Larry Hogan) 是這個組織的聯合主席，原擬兩人其中一人挑大梁，可是兩人卻先後退出該組織。曼欽表示不會參選總統，霍根則競選馬州聯邦參議員。

兩名消息人士6日透露，經過數個月權衡是否派人參選後，預料該組織的800多名代表將在3月8日舉行視訊會議，到時將決定是否繼續派人參選，但不會公布總統及副總統人選名字。

預計該組織將於下周稍後啟動選拔程序， 在未來數周從潛在候選人裡選出正式候選人。

「無標籤」沒有公開確認8日舉行會議，其高級策略師克蘭西(Ryan Clancy)只在聲明中表示，「希望我們的代表把這個進程繼續下去」。

上述兩位消息人士指出，「無標籤」的計畫亦有可能在投票前更改，但各地區分會都對競選候選人充滿熱情，這為8日會議提供了動力。消息指出，該組織正在與幾位潛在候選人溝通，但未透露姓名。

海理(Nikki Haley)在宣布退出共和黨初選提名選戰後，「無標籤」發聲明祝賀她展開了一場出色的競選活動，吸引了大量有常識的選民。對於外界的猜測，海理表明沒興趣，不會代表「無標籤」參選。

該組織一直在權衡如何吸引對拜登及川普都不滿意的選民，甚至說如果他們看到一條可行的勝利之路，不排除採取棄保策略。

拜登的支持者擔心，「無標籤」會在幾個搖擺州搶走拜登的選票，同時批評該組織拒絕透露其捐助者或大部分決策過程。

拜登 共和黨 西維吉尼亞州

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