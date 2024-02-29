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拜登彈劾調查 次子杭特赴眾院作證 中國生意夥伴緘默

記者顏伶如／綜合報導
拜登次子杭特‧拜登28日上午赴眾院監督委員會及司法委員會聯席閉門會議作證。(美聯社)
拜登次子杭特‧拜登28日上午赴眾院監督委員會及司法委員會聯席閉門會議作證。(美聯社)

共和黨籍眾議員對拜登總統展開彈劾調查，拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)28日上午赴眾院監督委員會及司法委員會聯席閉門會議作證。

華爾街日報分析，共和黨議員急欲追查拜登是否透過家族成員生意獲利，以政治影響做為交換條件，但國會傳票效力不及於海外，杭特最賺錢海外事業重要金主、中國生意夥伴迄今三緘其口，讓調查人員無法深入探究中國企業大亨與拜登家族成員之間的關係。

報導分析，調查人員無法發傳票向中國石油公司、私募投資基金公司的前中國事業夥伴詢問杭特商業交易動機，使得調查完全缺乏來自中國事業夥伴的證詞，杭特在烏克蘭及羅馬尼亞等地事業同樣沒有當地合夥人提供證詞，不僅凸顯國會調查權力範圍有限，還讓彈劾調查引來民主黨陣營嘲諷。

眾院監督委員會發言人說，國會傳票效力的確有限，但調查行動是國內的人物為主。發言人說，杭特的中國生意夥伴，包括與共產黨有關係、曾與拜登見過面的夥伴，如今不是已在中國被捕，就是下落不明。

拜登及白宮否認涉及任何不法，反批共和黨為了政治意圖扭曲事實。

到目前為止，眾院調查人員已經取得的證人證詞，透露杭特如何與中國合夥人合作的零星細節，合作對象包括上海渤海華美股權投資基金管理公司、中國華信能源人員。

多名證人以拜登「品牌」形容拜登家族成員的生意。多名證人都強調，拜登從來沒有參與家人的生意，但證人則記得拜登在副總統任內及副總統卸任之後，曾經與家人做生意的事業夥伴親切互動。

杭特前事業夥伴沃克(Rob Walker)作證時透露，拜登卸任副總統之後曾出席中國石油大亨葉簡明也在座的一場午宴。沃克說，但杭特向來努力確保所有人都了解經營生意與他的父親之間有著「清楚界線」。

杭特前合夥人阿契爾(Devon Archer)去年則說，杭特談生意時多次把電話開成擴音讓父親參與，其中一次會議在座人士包括事業夥伴李祥生(Jonathan Li)。

杭特‧拜登 眾院 共和黨

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