我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024紐約百大權勢榜 亞當斯壓霍楚居首 孟昭文榜上有名

紐約市議員擬提案 補助小商戶加強防盗

川普首宗刑事審判3月舉行 檢方要求法官下達禁言令

中央社／紐約26日綜合外電報導
前總統川普的首宗刑事審判定於3月舉行。(路透)
前總統川普的首宗刑事審判定於3月舉行。(路透)

前總統川普的首宗刑事審判定於3月舉行，承辦檢察官認為川普向來有貶損證人的紀錄，今天要求法官對他下達禁言令。

法新社報導，川普被控向色情明星支付封口費，面臨34項涉嫌篡改商業紀錄以掩蓋真相的罪名。

檢方在禁言令請求文件中，引述川普過去言論對檢察官及其工作人員帶來的威脅。川普目前面臨各種民事和刑事訴訟。

另外，川普團隊今天也對另一起民事判決提出上訴。該案法官認為他以欺詐手段獲得優惠貸款條件，判罰3.55億美元。

在該起民事案件中，川普於社群媒體攻擊承審法官和書記官，指責他們推行意識形態議程，他同時還指責黑人檢察官詹樂霞（Letitia James）存有種族偏見。

有鑑於這類行為，曼哈頓檢察官辦公室在申請禁言令文件中強調，川普「長期以來一直針對他的各種司法訴訟參與者，發表公開和煽動性言論」，其中包括「陪審員、證人、律師和法庭人員」。

禁言令申請文件還包含保護檢察官的警察官員聲明，這些官員談及，川普在社群媒體攻擊負責處理封口費案的紐約曼哈頓地區檢察官白艾榮（Alvin Bragg）後，白艾榮及其辦公室所收到威脅數量激增。

川普 社群媒體 白艾榮

上一則

將獲泰勒絲公開支持連任？拜登：這是機密

下一則

馬斯克兌現承諾…最後一刻棄單4千個迷你派 烘培坊獲特斯拉賠材料費

延伸閱讀

周經皓當選紐約州保守黨皇后區主席 挺川普

周經皓當選紐約州保守黨皇后區主席 挺川普
移民成大選焦點 拜登、川普將罕見同日訪問德州邊境

移民成大選焦點 拜登、川普將罕見同日訪問德州邊境
首場搖擺州初選27日密州登場 「超級星期二」前關鍵一役

首場搖擺州初選27日密州登場 「超級星期二」前關鍵一役
剛結束訪台 眾議員莫頓：台灣高層非常關注援烏經費

剛結束訪台 眾議員莫頓：台灣高層非常關注援烏經費

熱門新聞

由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車，專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

2024-02-20 20:12
BP加油站(右)與TravelCenters of America便利商店餐廳(左)。BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家便利商店和餐館資產，協議對外公佈後，後者股價飆漲逾70%。(BP官網)

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

2024-02-23 18:00
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

2024-02-26 11:47
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

2024-02-21 12:49
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

2024-02-23 11:40
奧古斯塔大學護理學院22歲學生萊利，22日上午出門慢跑之後便失蹤，下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。此案嫌犯已遭警方逮捕收押。(美聯社)

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

2024-02-24 08:48

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
治療憂鬱症 這3種運動最有效

治療憂鬱症 這3種運動最有效