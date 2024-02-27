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挺川要角 布波特科州初選 換區後選情不佳

記者顏伶如／綜合報導
科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特為了躲避挑戰改換到另一選取競選，卻似乎弄巧成拙。圖為她上月24日抱著孫子參加該州共和黨參院人辯論會前的答問活動。(美聯社)
科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特為了躲避挑戰改換到另一選取競選，卻似乎弄巧成拙。圖為她上月24日抱著孫子參加該州共和黨參院人辯論會前的答問活動。(美聯社)

國會眾院挺川要角、右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)2021年以來代表科州第三選區，由於面臨黨內強勁對手挑戰，今年選舉換跑道改至第四選區競選，結果支持度未見起色，上個月黨內舉行假投票(straw poll)結果僅排第五。

37歲的布波特只有高中學歷，當選國會議員之前與丈夫在科州賴夫爾(Rifle)合開「槍手燒烤店」(Shooters Grill)餐廳。眾議員任內，布波特引發爭議包括，2021年1月6日國會暴動前被眾院同僚目擊帶領群眾探勘國會大廈內部，拜登總統2022年3月赴國會發表上台後首次國情咨文，布波特在演講中途起哄叫囂。

科州第三選區共和黨初選裡，由於挑戰者律師賀德(Jeff Hurd)來勢洶洶，布波特去年12月宣布轉戰第四選區，結果碰上在當地深耕多年的州參議員桑南柏格(Jerry Sonnenberg)，選情更加嚴峻。

新聞周刊(Newsweek)報導，1月25日在拉普頓堡(Fort Lupton)舉行的初選辯論會後，針對100名共和黨選民舉行的非正式投票結果顯示，布波特僅獲12票，在所有候選人中排名第五，桑南柏格以22票位居第一。

三位前任科州第四選區共和黨聯邦眾議員賈德納(Cory Gardner)、阿拉德(Wayne Allard)、布朗(Hank Brown)上周共同公開背書桑南柏格，更讓布波特顯得難堪，共和黨內部路線之爭也隨之浮上檯面。

布波特則獲得眾院議長強生(Mike Johnson)背書，強生形容布波特是「不屈不撓的保守派領導力量」。

華爾街日報日前報導，不少共和黨選民對布波特頗有微詞；退休大學職員史柯菲德(Judy Scofield)便說，身為基督徒，無法認同有人打著基督徒招牌向選民騙票，結果露出卑劣的真面目，「現在我對她的看法就是卑劣」。

共和黨 眾院 眾議員

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