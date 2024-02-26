自由派與保守派大法官稱：最高院不會因政治分裂

自由派大法官薩多馬友(右)和保守派大法官巴瑞特(左)一同現身「全國州長協會」年會。(美聯社)

隨著聯邦最高法院準備宣布數十年來最具政治爆炸性的一些裁決，代表不同意識形態的兩名大法官 23日試圖向美國人民保證，最高法院不會因為黨派爭鬥而四分五裂。

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)和保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)一同現身上周「全國州長協會」年會，表示最高法院在爭議性議題上文明合作的做法可以成為政府其他部門和社會的典範。

當前最高法院正在考慮的案件有可能戲劇性地重塑2024年總統大選的樣貌，在一個待決的案件中，法官將決定各州是否有權將前總統川普 從選票上移除；在另一個案件中，最高法院正在權衡，川普為避免於今年接受因試圖推翻2020年選舉的刑事指控之審判所提出的上訴。

兩位大法官對於她們將如何解決這些案件，在協會的談話裡幾乎沒有提供任何暗示，但由前總統歐巴馬任命的薩多馬友，以及川普任命的巴瑞特都強調，最高法院大法官不認為自己有義務支持她們的各自的政治支持者。

巴瑞特說：「終身制確實使我們與政治隔絕，因此，我們不僅不是歐巴馬的法官和川普的法官，我們也不是民主黨法官或共和黨法官，我們並非坐在走道的兩邊，我們都穿著相同顏色的黑袍，我們並非身穿紅袍與藍袍。」

在即將宣布的判決中，有關大法官政治忠誠的問題可能顯得突出，尤其現任大法官成員中有三分之一是由川普任命，保守派與自由派比例為6：3，川普是自雷根以來首度填滿三個大法官席位的總統；川普也罕見地明確表示，他認為他任命的人應該做出有利於他的判決，若他們不這麼做，他也會毫不客氣地公開批評他們。

薩多馬友和巴瑞特都主張，儘管大法官處理的是令許多國人產生嚴重分歧的議題，但他們仍維持個人尊重和友好。

薩多馬友表示：「當我們意見不一時，我們的筆是鋒利的，但在個人層面，我們從來不會將其轉化為我們與彼此的關係。」