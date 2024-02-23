川普訴訟開銷大 二媳：共和黨員絕對願埋單

前總統川普的二媳婦賴拉‧川普稱，共和黨絕對願意支付川普的訴訟開銷。(美聯社)

前總統川普 的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)說，共和黨 員絕對願意幫川普訴訟費用埋單。她也表示，共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)不排除將募得的競選經費拿來幫川普支付各種官司花費。

本月稍早獲川普背書出任RNC共同主席的賴拉‧川普21日在北查爾斯頓(North Charleston)的川普南卡競選總部指出，共和黨全委會必須從現在到11月5日之前為2024年大選募得5億元，而且不排除把募得款項拿來幫川普付官司開銷。

賴拉‧川普答覆有線電視新聞網(CNN)記者提問時說，共和黨員絕對(absolutely)願意幫川普訴訟開銷埋單，GoFundMe 募款專頁就是為此設立。

她說，民主黨陣營現金非常充足，共和黨要展開強力募款，才能讓川普實現重返白宮的願望，並且增加共和黨的國會席次。

根據選舉財務申報，RNC在2020年大選期間總共募得8億9000萬元，但這次大選募款情形較不熱絡。

她說，民眾看到川普受到攻擊都感到憤憤不平，「這不只是攻擊川普而已，而是攻擊這個國家。」

民事、刑事官司纏身的川普，日前被紐約法官裁定必須在浮報資產價值誤導銀行及保險公司的金融詐欺民事訴訟中賠償3億5500萬元。另外，川普被專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)控告誹謗，曼哈頓陪審團1月裁定川普賠償8330萬元。

房地產業者卡登(Grant Cardone)的妻子艾蓮娜(Elena Cardone)16日在GoFundMe為川普發動網路募款籌措賠償金，截至22日上午為止已募得92萬8000元。