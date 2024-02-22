川普若拒繳逾3億罰金 詹樂霞將扣押其資產

紐約州檢察長詹樂霞(左)21日表示，前總統川普民事訴訟敗訴被罰3億5480萬元，假如他付不出來，她準備扣押其名下資產。(路透)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)21日表示，前總統川普 民事訴訟敗訴被罰3億5480萬元，外加判決前不法所得利息約1億元，假如他付不出來，她準備扣押其名下資產；美國廣播公司新聞網(ABC News)估算，川普這筆罰金在判決定讞後，繳清前每日利息為8萬7502元。

詹樂霞表示，川普若沒有現金支付罰款，州檢方將尋求法院執行強制機制，請法官允許扣押其資產。

法官恩格隆(Arthur Engoron)判決這宗民事官司，指被告川普虛膨自己淨值，謀求貸款方、保險方給予更好的貸款條件，故而敗訴。川普否認自己有一切不法行為，且矢言上訴。

詹樂霞表示，她對案件在上訴庭審理很有信心，重申州檢察長辦公室對扣押川普資產不會猶豫；檢方會確保罰金支付給紐約州民眾，自己每天都在緊盯華爾街 40號的川普大廈。

詹樂霞反駁川普聲稱的本案沒有任何被害人，表示本案對確保金融市場公平對待紐約民眾至關重要；她表示，金融詐欺 並非沒有被害人的犯罪，川普遂行金額龐大的詐欺，不是單純疏忽、出錯而已；川普瘋狂誑稱自己的物業淨值，詐欺惡行令人頭暈眼花。

詹樂霞表示，假如尋常州民到銀行，提出不實文件，政府必對其興訟，同理對前總統也不例外。詹樂霞另駁斥川普稱本案將導致紐約商業活動大出逃的說法，表示自己剛查過，商旅上升之中，華爾街日子過得挺不錯。

密西根大學商法教授湯瑪斯(Will Thomas)表示，川普罰金每周利息超過60萬元，所以不僅會增加他的官司費用，同時也影響他的上訴行動；一旦上訴失敗，就要同時支付判決前、後的罰金本金加利息。

湯瑪斯表示，雖說川普一上訴挑戰恩格隆法官，期間法官的判決自動暫停生效，但除非他先把全額罰金存入託管帳戶，或者具保上訴，否則罰金每天都生息。川普若決定具保上訴，利息在上訴期間也繼續計算，過程中可能增加達數千萬元，這筆錢金額很大。