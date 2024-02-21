拜登競選開TikTok帳號 共和黨議員籲移除

拜登競選團隊上周超級盃大賽時在TikTok上創立帳號並上傳影片，引發批評。（取自TikTok@Bidenhq）

路透報導，包括佛羅里達州聯邦參議員 魯比歐(Marco Rubio)在內的18名共和黨籍國會議員以國安考量為由，聯名致函拜登 總統要求移除日前開立的TikTok 競選帳號。

報導指出，共和黨國會議員在信中寫道，拜登忽略TikTok存在已久的國安風險，「如果三軍統帥都在使用，聯邦政府要如何對於這款應用程式的風險對全國民眾提出警告呢？」

拜登競選團隊2月11日透過TikTok推出短影音，目標在於吸引年輕選民注意。競選團隊為拜登推出的第一支TikTok短片，迄今已有960萬多瀏覽人次，追蹤粉絲約16萬2000人。

參與聯名信的共和黨籍國會議員還包括：肯薩斯州聯邦參議員莫朗(Jerry Moran)、懷俄明州聯邦參議員貝拉索(John Barrasso)、田納西州聯邦參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)、佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)、密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)等。

信中指出，拜登應該移除TikTok帳號，並且公開承認TikTok對國家安全構成威脅。

白宮與TikTok對於路透19日詢問均未回應，拜登競選團隊則拒絕評論。

參院情報委員會主席、民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)上周便曾對拜登競選團隊使用TikTok衍生的國安考量提出疑慮。

華納指出：「我們應該設法學習印度，印度已經禁止TikTok。」他表示，拜登陣營對民眾傳達標準不一的兩套訊息，頗為令人憂心。

正在參加共和黨初選的前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)18日參加福斯新聞網(Fox News)舉辦的活動時說，美國應該從一開始就禁止TikTok，如今TikTok已經變得「極度危險」(incredibly dangerous)。