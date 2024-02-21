我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

拜登競選開TikTok帳號 共和黨議員籲移除

記者顏伶如／綜合報導
拜登競選團隊上周超級盃大賽時在TikTok上創立帳號並上傳影片，引發批評。（取自TikTok@Bidenhq）
拜登競選團隊上周超級盃大賽時在TikTok上創立帳號並上傳影片，引發批評。（取自TikTok@Bidenhq）

路透報導，包括佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)在內的18名共和黨籍國會議員以國安考量為由，聯名致函拜登總統要求移除日前開立的TikTok競選帳號。

報導指出，共和黨國會議員在信中寫道，拜登忽略TikTok存在已久的國安風險，「如果三軍統帥都在使用，聯邦政府要如何對於這款應用程式的風險對全國民眾提出警告呢？」

拜登競選團隊2月11日透過TikTok推出短影音，目標在於吸引年輕選民注意。競選團隊為拜登推出的第一支TikTok短片，迄今已有960萬多瀏覽人次，追蹤粉絲約16萬2000人。

參與聯名信的共和黨籍國會議員還包括：肯薩斯州聯邦參議員莫朗(Jerry Moran)、懷俄明州聯邦參議員貝拉索(John Barrasso)、田納西州聯邦參議員布萊克伯恩(Marsha Blackburn)、佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)、密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)等。

信中指出，拜登應該移除TikTok帳號，並且公開承認TikTok對國家安全構成威脅。

白宮與TikTok對於路透19日詢問均未回應，拜登競選團隊則拒絕評論。

參院情報委員會主席、民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)上周便曾對拜登競選團隊使用TikTok衍生的國安考量提出疑慮。

華納指出：「我們應該設法學習印度，印度已經禁止TikTok。」他表示，拜登陣營對民眾傳達標準不一的兩套訊息，頗為令人憂心。

正在參加共和黨初選的前美國駐聯合國大使海理(Nikki Haley)18日參加福斯新聞網(Fox News)舉辦的活動時說，美國應該從一開始就禁止TikTok，如今TikTok已經變得「極度危險」(incredibly dangerous)。

TikTok 拜登 參議員

上一則

魚鷹機日本外海墜毀事件 美軍：機械發生故障

下一則

勁球獎號誤植 華府男求償3.4億

延伸閱讀

納瓦尼猝逝、俄烏鏖戰 拜登將宣布重大制裁

納瓦尼猝逝、俄烏鏖戰 拜登將宣布重大制裁
對國安疑慮造成不良示範 共和黨議員籲拜登移除TikTok

對國安疑慮造成不良示範 共和黨議員籲拜登移除TikTok
拜登vs.川普2.0尚未登場 華爾街已開始下3種賭注

拜登vs.川普2.0尚未登場 華爾街已開始下3種賭注
美學者曝拜登、林肯這層關係 拜登曾曾祖父謀殺未遂 多虧林肯特赦

美學者曝拜登、林肯這層關係 拜登曾曾祖父謀殺未遂 多虧林肯特赦

熱門新聞

位於華府的國稅局大樓。(美聯社)

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

2024-02-15 11:15
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴遭嫌犯槍擊，2名員警及1名消防人員中彈殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。(取材自X平台)

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

2024-02-18 19:22
加州幾個大城市的房產稅傲視全美。(本報檔案照)

50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

2024-02-13 11:02
福茂集團董事長兼執行長趙安吉。(家人提供)

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

2024-02-12 16:20
俄勒岡州州法規定稅收超過財政單位預估的2%時，稅收盈餘就要退還納稅人。美聯社

有錢也不能幫遊民…這州獨創2%退稅法 中段收入者退千元

2024-02-19 12:33

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元