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國防部長奧斯丁證實轉入加護病房 副防長暫代職務

編譯盧思綸／即時報導
美國五角大廈11日下午二度發出聲明，證實國防部長奧斯丁（圖）已轉入加護病房「接受支持照護與密切監測」，並委由副防長希克斯暫代職務。（取材自X）
美國五角大廈11日下午二度發出聲明，證實國防部長奧斯丁（圖）已轉入加護病房「接受支持照護與密切監測」，並委由副防長希克斯暫代職務。（取材自X）

英國廣播公司（BBC）報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）於美東時間11日下午2點多因「出現緊急膀胱問題」再度入院，當日下午4點55分五角大廈2度發出聲明稿證實奧斯丁已轉入加護病房「接受支持照護與密切監測」，並委由副防長希克斯（Kathleen Hicks）暫代職務。醫生表示，他的癌症預後良好。

現年70歲的奧斯丁，去年12月22日接受小型手術治療前列腺癌後隔天返家，不料今年元旦因噁心和劇烈疼痛等併發症再度入院，可是後續爆出總統拜登、國會官員、國安高層到自家代理人副防長都未在第一時間獲取消息，引發國會兩黨一致砲轟。

這次奧斯丁再度住院便第一時間通知白宮、國會官員、副防長及參謀首長聯席會議主席，並在事發3小時內火速發出聲明稿，避免再因隱瞞住院引發軒然大波。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）稍早表示將盡快更新防長的最新狀況，後續2度聲明奧斯丁已轉入加護病房，並由副防長希克斯代理職務。

奧斯丁本周預計前往布魯塞爾參加會議商討俄烏戰爭相關事宜，不過官員表示目前尚不清楚奧斯丁會住院多久以及是否會影響原定計畫。

馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心醫生馬杜斯（John Maddox）和徹斯納特（Gregory Chesnut）在最新聲明中說：「目前還不清楚奧斯丁將住院多久。」

聲明中說：「目前的膀胱問題預計不會改變他完全康復的預期。他的癌症預後仍然很好。」

奧斯丁 癌症 五角大廈

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