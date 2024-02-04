明州總統初選 大麻黨烏龍提名39歲女

科羅拉多州女子克莉絲朵·加貝爾在不知情的狀況下，竟被「大麻合法黨」提名成為明尼蘇達州總統初選候選人。(Legal Marijuana Now官方臉書)

支持大麻合法化 的39歲科羅拉多州女子克莉絲朵·加貝爾(Krystal Gabel)日前接獲搜尋引擎谷歌(Google)通知，意外得知自己竟成為明尼蘇達州「大麻合法黨」(Legal Marijuana Now，LMN)總統初選參選人，自覺隱私被侵犯，卻無法為自己討回公道。

加貝爾以電子郵件回覆明州 明星論壇報(Star Tribune)詢問時表示：「我沒有同意參加明州總統初選，LMN也沒有任何人聯繫要我參選，明州當局也沒有確認我的參選資格。」並表示從去年8月起已經退出LMN臉書 群組。

據了解，明州總統初選訂於下個月5日舉行，但已提前開放投票，針對加貝爾的指控，LMN領導人透過電子郵件辯稱：「我們透過臉書領導小組群組討論並公布相關事宜，加貝爾也是小組成員之一，她是政黨領袖之一，而且所有跡象顯示她已準備好參加總統黨內初選。」並解釋道：「我們以為一切就緒，但是仍依她的要求，讓她退選，更改參選人名單。」

不過明州法律規定，凡有意參加總統初選的各政黨必須在選前63天，向州務卿辦公室提交參選人名單，而且名單一經提出、不得更改，因此共和黨黨內初選參選人：佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前新澤西州長克里斯蒂(Chris Christie)和新創企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)等三人雖已宣布退選，名字仍將出現在選票上。LMN也無法片面變更參選人名單，選票上仍有加貝爾名字。

加貝爾無奈表示：「每個人應享有不得被迫成為參選人的法律權益，這些行為絕對違反民主。」並呼籲明州盡快修法：「明州選舉法律有漏洞，允許LMN等這類政黨參加總統初選，反而會吸走其他參選人的選票。」

明州州務卿辦公室表示，各政黨並未提供參選人個資並強調：「根據州法律規定，凡政黨提交的每一位參選人名字都應出現在選票上。」