民調：川普在偏鄉支持度 更勝其他對手

新罕布夏州偏鄉地區的居民，1月16日初選投票時，冒著嚴寒風雪展示對川普的支持。一項民調顯示，川普在偏鄉地區獲得的支持度，超過共和黨其他對手與拜登。(美聯社)

緬因州科爾比學院(Colby College) 上月5至10日針對全美2500人進行的一項民調結果顯示，偏鄉地區居民比住在都市和郊區的民眾更支持川普 ，勝過其共和黨 和民主黨的競爭對手。

然而這類支持並不熱烈，僅略微多數的偏鄉川普支持者表示，若川普在共和黨的選票上，他們會「非常高興」；近三分之一的川普支持者表示，他們這麼做實際上是因為反對拜登 ，他們認為拜登在任期間忽視了偏鄉的議題。

肯塔基州牧場主人希爾(JD Hill)四年前違背家族向來支持民主黨的傳統，投票給川普，今年他決定再度投給共和黨。

希爾並非喜歡川普的一切，他很清楚川普的法律訴訟問題，也不喜歡川普的言論，但他認為民主黨，尤其是拜登，並未對他所在的這類偏鄉地區給予足夠的關注，「我是超級川粉嗎？並不是。但我僅僅只是沒有看到這個國家在拜登的領導下朝正確的方向前進。就我個人而言，我不認為拜登瞭解美國偏鄉。」

民調顯示，像希爾這樣的偏鄉地區共和黨選民，在拜登執政期間只看到糟糕的一面，與此同時，川普在新罕布夏州及愛阿華州的共和黨初選中大獲全勝，尤其是偏鄉地區。

科爾比教授希亞(Dan Shea)指出：「偏鄉選民更在乎整個社區，而不只是他們自己，他們認為他們的社區有麻煩，而民主黨無法提供解方。」

與都市居民相比，更多偏鄉選民稱經濟表現糟糕(27%)，39%表示他們的特定社區比美國整體表現還糟，他們在經濟方面尚未從新冠疫情造成的影響中復原。

45%的偏鄉川普支持者認為拜登連任將損害他們的社區，相比之下，持相同看法的城市及郊區川普支持者佔33%。

僅35%的偏鄉居民表示可能會在今年總統大選投給拜登，其中僅29%的支持者對於拜登成為提名候選人感到「非常高興」。

民調詢問偏鄉選民是否熟悉拜登的基礎設施建設計畫，其計畫已在4500個社區啟動3萬2000個項目，總價值2200億元；僅23%的偏鄉選民表示熟悉，相較之下城市選民的佔比為33%。

當問到拜登政府對寬頻網路的新投資時，41%的偏鄉選民表示「什麼都沒聽到」。