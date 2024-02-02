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挑戰川普初選只打一仗 德桑提斯花1.6億只拿2.3萬票

記者顏伶如、編譯陳韻涵／綜合報導
佛羅里達州州長德桑提斯在共和黨總統初選中失利，卻已經燒掉1億6000萬元，其中絕大部分花在與超級政治行動委員會顧問有關的企業。(美聯社)
佛羅里達州州長德桑提斯在共和黨總統初選中失利，卻已經燒掉1億6000萬元，其中絕大部分花在與超級政治行動委員會顧問有關的企業。(美聯社)

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在共和黨初選挑戰前總統川普失利，卻已經燒掉1億6000萬元，其中絕大部分花在與超級政治行動委員會顧問有關的企業。同時，聯邦選舉委員會最新競選財報還顯示，前駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)妥善運用經費；拜登總統的競選資金略勝川普，卻缺乏差距優勢。

紐約時報1日報導，德桑提斯有財力雄厚的超級政治行動委員會當靠山，初選便耗資1億6000萬元，卻在第一站愛阿華州取得第二名之後便宣布退選。

出師不利的德桑提斯創下現代史上共和黨初選最高花費紀錄，聯邦選委會上月底公布的紀錄可看出德桑提斯團隊與超級政治行動委員會至少花了5300萬元在共和黨選舉專家、超級政治行動委員會「永不退縮」(Never Back Down)高級顧問羅伊(Jeff Roe)的公司或相關企業上。

德桑提斯團隊的電視廣告花費累計3130萬元，競選團隊與「永不退縮」的私人飛機開銷至少330萬元。

對於為德桑提斯背書的州與聯邦公職官員，團隊贊助選舉經費合計11萬元。

德桑提斯只參加愛州黨團會議便退選，巨額開銷的成果是在愛州拿到2萬3420票。

1億6000萬元選舉花費當中，約1億3000萬元由「永不退縮」埋單，德桑提斯競選團隊則負責另外的2800多萬元。

與其他初選挑戰者相比，德桑提斯的財力雄厚；南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)為初選投入2200萬元，印度裔企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)自掏腰包2560萬元競選。

共和黨初選提名目前僅剩海理對抗川普，她去年第四季募得2400萬元，今年初以1460萬元繼續競選活動。

海理團隊在正式獲得提名前控制預算的計畫奏效，而支持海理的超級政治行動委員會「SFA基金」(SFA Fund)去年募得的6890萬元已花掉大多數，年末手頭只剩350萬元。

拜登去年底還有4600萬元競選經費，比川普的3300萬元略多，卻不足以展現優勢。

川普團隊去年底回報有3310萬元現金，遠超過海理；但川普的四宗刑事官司花費可觀，截至去年底的約5000萬元的訴訟費用由多個政治行動委員會埋單。

德桑提斯 川普 共和黨

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