川普再戰拜登想主攻美墨邊境移民問題 追加援助烏克蘭撥款恐岌岌可危

前總統川普，攝於23日。（美聯社）

前總統川普 連續贏得兩州初選，距離取得共和黨 提名再戰民主黨籍現任總統拜登又更近了一步，但因為他試圖扼殺國會將追加援助烏克蘭 撥款跟更嚴格管控移民綁在一起的協議，讓美方今年為烏克蘭戰事提供更多援助一事正岌岌可危。

金融時報26日報導，參議院負責談判的兩黨成員在過去幾周裡，一直試圖就美墨邊境採取更嚴格措施起草跨黨派協議。共和黨參議員要求收緊移民法規，以交換他們支持提供更多安全援助給烏克蘭。

然而，川普想要把移民當成大選攻擊拜登的核心，25日晚間上自家社群媒體平台「Truth Social」發文，反對妥協方案。他寫道，「我們需要一個強大、有力和本質上『完美』的邊境，除非我們拿到，否則最好不要敲定協議，哪怕這會把我們國家推向暫時『關閉』一陣子」。

由於川普主宰初選同時提高了他對黨內的影響力，讓共和黨國會議員更難接受妥協。參議院共和黨領袖麥康諾之前擁護援助烏克蘭，卻在24日一場閉門會議上指出，圍繞邊境和更多援烏撥款協議的「政局已經改變」。根據最先披露此事的Punchbowl News報導，麥康諾將川普稱為「提名人」，「我們不想要做任何削弱他的事情」。

儘管一直在領導談判的民主黨籍參議員墨菲與和黨籍參議員藍福德（James Lankford）還沒有放棄努力，參議院民主黨領袖舒默則指將在整個周末繼續努力達成協議，但就算參院不顧川普施壓達成協議，也還不清楚共和黨籍的眾議院議長強生是否會安排表決，而這正是另一個可能很快就要面對的障礙。

金融時報指出，由於美墨邊境移民激增，不只在許多保守派選區引發了反彈，民主黨控制的部分城市與郊區也是如此，讓共和黨把移民問題視為2024年大選最有效的政治武器之一。

歐亞集團董事總經理李柏（Jon Lieber）表示，「對烏克蘭援助看起來更不可能完成，要是現在沒完成，下一個機會之窗將是11月選後，但即便如此，仍要面對共和黨控制眾院，他們不關心這件事」。