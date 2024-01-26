川普再戰拜登想主攻美墨邊境移民問題 追加援助烏克蘭撥款恐岌岌可危
前總統川普連續贏得兩州初選，距離取得共和黨提名再戰民主黨籍現任總統拜登又更近了一步，但因為他試圖扼殺國會將追加援助烏克蘭撥款跟更嚴格管控移民綁在一起的協議，讓美方今年為烏克蘭戰事提供更多援助一事正岌岌可危。
金融時報26日報導，參議院負責談判的兩黨成員在過去幾周裡，一直試圖就美墨邊境採取更嚴格措施起草跨黨派協議。共和黨參議員要求收緊移民法規，以交換他們支持提供更多安全援助給烏克蘭。
然而，川普想要把移民當成大選攻擊拜登的核心，25日晚間上自家社群媒體平台「Truth Social」發文，反對妥協方案。他寫道，「我們需要一個強大、有力和本質上『完美』的邊境，除非我們拿到，否則最好不要敲定協議，哪怕這會把我們國家推向暫時『關閉』一陣子」。
由於川普主宰初選同時提高了他對黨內的影響力，讓共和黨國會議員更難接受妥協。參議院共和黨領袖麥康諾之前擁護援助烏克蘭，卻在24日一場閉門會議上指出，圍繞邊境和更多援烏撥款協議的「政局已經改變」。根據最先披露此事的Punchbowl News報導，麥康諾將川普稱為「提名人」，「我們不想要做任何削弱他的事情」。
儘管一直在領導談判的民主黨籍參議員墨菲與和黨籍參議員藍福德（James Lankford）還沒有放棄努力，參議院民主黨領袖舒默則指將在整個周末繼續努力達成協議，但就算參院不顧川普施壓達成協議，也還不清楚共和黨籍的眾議院議長強生是否會安排表決，而這正是另一個可能很快就要面對的障礙。
金融時報指出，由於美墨邊境移民激增，不只在許多保守派選區引發了反彈，民主黨控制的部分城市與郊區也是如此，讓共和黨把移民問題視為2024年大選最有效的政治武器之一。
歐亞集團董事總經理李柏（Jon Lieber）表示，「對烏克蘭援助看起來更不可能完成，要是現在沒完成，下一個機會之窗將是11月選後，但即便如此，仍要面對共和黨控制眾院，他們不關心這件事」。
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