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共和黨總統初選登場 川普官司纏身粉絲仍力挺：他是本世紀最偉大總統

中央社／愛荷華州印地安諾拉15日綜合外電報導
前總統川普。 （路透）
前總統川普。 （路透）

共和黨首場總統初選投票今天將登場，法新社報導，前總統川普既是共和黨領先的參選人，但也是最可能敗選的人。儘管他官司纏身，仍無損粉絲支持。

共和黨2024年總統大選的首場初選投票將於愛荷華州登場，儘管川普（Donald Trump）面臨4大官司，但支持者仍力挺這位美國前總統。

接受法新社採訪的選民認為，除了想藉由法庭來趕走川普的政治陰謀，他們也擔憂經濟情況及現任白宮主人拜登（Joe Biden）高齡的問題。

愛荷華州初選將於今天登場，但現在問題是，在川普尋求與拜登再度對決之際，這些支持者的熱情是否能幫助川普勝出。

受訪的愛荷華州選民史考特（Scott）說，「他（川普）是我們本世紀最偉大的總統」。由於擔心引起專業人士的強烈反對，他拒絕透露完整姓名，這顯示了在政治兩極分化的美國，川普仍備受爭議。

對於川普因涉嫌企圖推翻2020年大選結果而面臨4項刑事案件，51歲的史考特說，「我覺得這都是胡扯」。

他還說：「我認為這100%都是為了政治目的而協調出來的。」

儘管這項說法缺乏證據，但根據法新社在愛荷華州初選前夕，於印地安諾拉（Indianola）川普造勢活動所訪問到的選民，他們大多認同這一觀點。

另有選民對拜登的高齡感到憂心。雖然77歲的川普和81歲的拜登同樣都因年齡受到質疑，但59歲的受訪選民蕭爾斯（Betsy Showers）說，拜登多次走路被絆倒和失言，「甚至有大半時間都不知道自己在說什麼」 。

隨著通貨膨脹繼續壓縮美國民眾的荷包支出，受訪選民佛羅恩德（Freund）對川普的經濟主張很感興趣。

他告訴法新社：「我去雜貨店花了100美元才買到一週所需的東西...有了川普，情況可能會好一點。」

但佛羅恩德也說，萬一川普被定罪，他「可能就不會」支持這位前總統再入主白宮。「違法是不對的，如果總統這樣做，那就不太好看了」。

這是佛羅恩德的想法，不過，根據最新民調，他所持的觀點在川普支持者中仍屬少數派。

川普 拜登 共和黨

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