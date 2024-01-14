共和黨強硬派揚言罷免強生 民主黨溫和派放話出手相救

數名溫和派民主黨聯邦眾議員表示，若共和黨強硬保守派想動手罷免眾院議長強生，民主黨人可能會出手相挺，因為不想再出現議事空窗期，讓國會空轉。(美聯社)

數名溫和派民主黨 聯邦眾議員 表示，若共和黨強硬保守派想動手罷免 眾院議長強生(Mike Johnson)，一如他們對付前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)，民主黨人可能會保住強生，因為不想再出現議事空窗期，讓國會空轉。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，一名民主黨溫和派眾議員表示，強生並非自己最喜愛的人選，但換個角度看，議長職務已變成本屆眾議院最悲慘、最困難的差事。

這位眾議員表示，假如保守派試著強行表決罷免強生，民主黨人絕對不會袖手旁觀， 一定會有人願意出面支持議長；他說自己在眾院是「第一線工作人員」，可不想被民眾罵尸位素餐。

民主黨對強生的態度，與去年秋天處理麥卡錫問題的方式大相逕庭。去年10月3日，民主黨密室辯論後，決定加入八名保守派，在戲劇性的投票中罷免了麥卡錫的議長職；那次是美國史上首度在議期之中罷免議長。

民主黨溫和派匿名支持強生，意味他的議長職務要比先前認定的來得穩固；極右派對他與參院多數黨領袖舒默達成協議，將政府開支上限調為1兆5900億元，大為光火，最近甚至揚言罷免他。

強生上周末宣布兩黨關於開支法案的協議，參眾兩院下周結束前，必須通過部部分法案，以避免政府部分施政在19日停擺，其餘法案必須在2月2日前完成。

這項協議宣布後，在共和黨內「引爆炸彈」，部分議員威脅要提案罷免他。極右派眾院「自由黨團」(Freedom Caucus)成員羅伊(Chip Roy)甚至在電視節目上公開放話。

共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)也表示，如果強生支持參院版的邊界安全綁援助烏克蘭方案，她就要罷免強生。

格林及其他保守派11日到議長辦公室，向強生施壓，要他撤回與舒默的協議。但一天之後，強生力拒這些批評他的人，宣稱自己會遵守協議。強生表示自己「不在意」。有趣的是，過去強生也被歸類為「強硬保守派」。