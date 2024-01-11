美墨邊界再現無證客潮 梅奧卡斯二度面臨彈劾

眾院共和黨團10日展開一系列聽證會，試圖彈劾國土安全部長梅奧卡斯（左）。(路透)

美墨邊境上月再度出現非法移民 人潮，眾院共和黨 團10日展開一系列聽證會，試圖彈劾 國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)，這是史上首次同一位閣員二度面臨彈劾。

美墨邊境上月再度出現非法移民入潮。(美聯社)

眾院國土安全委員會的聽證會與去年多場會議相似，聚焦非法移民對美國核心地區造成的「浩劫」(havoc)；這是共和黨近期流行的說法，即每一州皆為邊境州。

今年聽證會不同的是證人變成三位州檢察長和一位法學博士，這些彈劾專家準備辯論共和黨議員是否找到證據支持因重罪和輕罪解職的憲法標準。

眾院國土安全委員會共和黨籍主席格林(Mark Green)在開庭陳述期間便講了20分鐘，有別以往五分鐘的論述，詳述他認為支持探索彈劾可能性的證據。

格林曾表示，彈劾梅奧卡斯的決議案草稿已寫好，「梅奧卡斯部長是災難策畫人，過去三年我們有目共睹」，「顯然違背就職誓詞」；格林接著在沒有證據的情況下形容，「這是一場蓄意危機」。

共和黨彈劾梅奧卡斯的聲浪在部分共和黨討論彈劾拜登總統之際高漲，民主黨稱共和黨未能識別彈劾罪行，只因不喜歡拜登政府的政策而試圖彈劾梅奧卡斯。

眾院國土安全委員會民主黨籍主席湯普森(Bennie Thompson)說：「共和黨不認同拜登政府的邊境和移民政策，氣憤這個政府不願分離移民母子，或像前政府般關押幼童，你們不能因為不喜歡總統的政策就彈劾閣員；這不是彈劾的目的，也不合憲。」

格林等共和黨議員宣稱梅奧卡斯怠忽職守，但還不清楚這能否構成彈劾要件。

共和黨另譴責梅奧卡斯對眾院說謊，此指他作證時稱政府對邊境擁有控制權，但共和黨並不認同。

共和黨議員指梅奧卡斯2006年「安全圍欄法」(Secure Fence Act)的證詞，該法將邊境的運作管制視作無人或走私品不當進入該國的狀態。

國會山莊報(The Hill)報導，沒有一位國土安全部部長達成這個完美標準。