又來這招 川普譏海理出生時父母不是公民 沒資格選總統

川普胡亂指稱前南卡州長海理出生時，父母還不是美國公民，因此沒資格參選總統。(美聯社)

紐約時報報導，川普 再度使出他「排外主義」(nativism)的招牌伎倆，拿對手的膚色做文章；這次他點名的對象是黨內初選競爭對手，前南卡州長海理。

川普8日在自己的社媒轉載陰謀論媒體The Gateway Pundit的文章，胡亂指稱海理出生時，父母還不是美國公民 ，因此「依據憲法第12修正案」沒資格參選總統或副總統。其實，1972年在南卡州出生的海理，雖然父母是印度移民，但她從出生之刻起就是美國公民。

紐時指出，海理在新罕布夏州的民調已追近川普，差距不到10個百分點，川普才耍出質疑對手不是美國人的老招數。

川普的從政以來曾詆毀前總統歐巴馬是「肯亞出生」、「沒資格當白宮主人」。2016年共和黨內初選時，德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz)聲勢一度威脅到川普，他就放話說克魯茲的母親雖是美國人，卻在加拿大生下他，因此克魯茲沒資格參選。

就在川普質疑對手的「美國公民」身分時，自己的參選資格卻受到憲法第14修正案的挑戰，至少已有兩個州依據該條文取消他初選資格。科羅拉多州最高法院和緬因州最高選務官員已公開宣布川普的名字，不能出現在該州的初選選票上。

川普引用的The Gateway Pundit文章，內容根本不正確。美國憲法第12條修正案，限制總統和副總統候選人不能來自同一州。而憲法第一條和第二條對參選總統資格的規定，其實很寬鬆；凡是年滿35歲，在美國出生的公民，在國內居住至少14年，即可參選。

憲法第14修正案則是禁止「參與或幫助」對美國叛亂的人擔任公職。

川普曾提議應廢止出生地決定公民權的法律。