連副防長也被蒙在鼓裡？官員爆料奧斯丁住院連副手都不知情

美國五角大廈兩名官員爆料，國防部長奧斯丁隱瞞元旦起住院實情，連副防長希克斯（如圖）也是不知情下代理職務，外界質疑奧斯丁為何連自家副手和國安高層也一併保密。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國五角大廈兩名官員爆料，國防部 長奧斯丁 （Lloyd Austin）隱瞞元旦起住院實情，就連國防部副部長希克斯 （Kathleen Hicks）也是在不知情下代理職務，直到奧斯丁住院3天後才被告知，引發外界質疑奧斯丁為何連自家副手和國安高層也一併保密。

根據五角大廈聲明，美國防長奧斯丁（Lloyd Austin）元旦當天因非必要手術後併發症住院，並在2日委由副部長希克斯暫代職務。當時人在波多黎各度假的希克斯直到4日才和白宮一併知曉奧斯丁住院，原本打算5日趕回華府坐鎮，不過由於奧斯丁預計同日恢復履行職務，希克斯因此留在波多黎各確保各項行動通訊保持一致。

至於不屬於國防部指揮鏈的美國參謀首長聯席會議（JCS）主席布朗（C.Q. Brown）則是比國防高層提前3天在2日獲知奧斯丁病情。

奧斯丁隱瞞從拜登政府到國防部自家人的行為，令政府內部乃至外界產生更多疑問，質疑他究竟意欲何為。

對此，五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）解釋，國防部長首席副助理部長梅格莎曼（Kelly Magsamen）由於生病「無法在4日前通知副部長、國務院和國家安全顧問」，且表示防長在沒有說明具體原因的情況下移交職責「並非不常見」，並拒絕回覆為什麼奧斯丁身邊沒有人能更及時向白宮和國防部副部長說明內情。

消息指出，希克斯暫代職務期間負責「某些需要持續安全通訊能力的職務」，以及「一些例行的行動和管理決策」，且被授權向總統提供協助。

一名五角大廈官員表示，「防長身邊如此多人協助管理日程，卻沒半個人能通知白宮？我很訝異到現在還沒有人認為這是『掩蓋』」。