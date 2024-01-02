禁止川普參加初選 緬因州務卿遭威脅

成為美國第一位取消總統參選人資格的州務卿貝洛斯曾經批評美國的選舉人制度是人至上主義時代的遺緒。圖為她去年在華府的一場活動上和與會者交談。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)報導，上月28日下令不讓川普 登上緬因州初選選票的州務卿貝洛斯(Shenna Bellows)去年3月會見拜登 總統時，曾表示選舉人團是白人至上 主義時代的遺緒，另表示因為她發布的命令，讓全家受到忠於川普之徒的威脅，更有人謊報警，說她家發生緊急事件(swatting)，致警方快速反應部隊白忙一趟。

福斯新聞網披露，貝洛斯去年3月、6月兩次造訪白宮，3月那次她參加「全國婦女歷史月」(Women's History Month)活動，還會見到拜登，與拜登合照，後來把合照貼上自己Instagram，寫圖說時說，「很高興會見總統，感謝今天收到生日祝福」。

每日郵報報導，貝洛斯2021年6月寫的一篇輿情文章又被挑出來，她在文中寫道，自己出馬競選州務卿是因為2020年總統選舉後續事件，讓她真的震驚。同時，她寫道，自己2020年雖擔任投票給拜登的選舉人，投給拜登，但她抨擊選舉人團(Electoral College)制度，讓川普2016年在普選票中輸掉，卻能當選總統。

貝洛斯寫道，「選舉權之重要，對我們鄰居跟對我們一樣重要，尤其是白人至上主義殘存的選舉人團還沒廢除」。

批評選舉人團人士經常指責，本制度偏利於居民很少的鄉下州，每州都獲保障至少三張選舉人票，而不管其州民數目。

貝洛斯30日上臉書表示，她決定不讓川普登上緬因州選票，接下來她家便接到威脅；「昨天威脅升級，我們並不在家，我家地址被貼上網，我家昨晚被報警說發生緊急事件，這算好事吧。」

緊急事件報警，指的是撥打911電話，說發生緊急事件，讓警方強力回應，過去是為因應有人傷亡事件。

貝洛斯表示，她家被報發生緊急事件，並無人傷亡，但她寫道，「這種行為令人無法接受」。