禁止川普參加初選 緬因州務卿遭威脅
福斯新聞網(Fox News)報導，上月28日下令不讓川普登上緬因州初選選票的州務卿貝洛斯(Shenna Bellows)去年3月會見拜登總統時，曾表示選舉人團是白人至上主義時代的遺緒，另表示因為她發布的命令，讓全家受到忠於川普之徒的威脅，更有人謊報警，說她家發生緊急事件(swatting)，致警方快速反應部隊白忙一趟。
福斯新聞網披露，貝洛斯去年3月、6月兩次造訪白宮，3月那次她參加「全國婦女歷史月」(Women's History Month)活動，還會見到拜登，與拜登合照，後來把合照貼上自己Instagram，寫圖說時說，「很高興會見總統，感謝今天收到生日祝福」。
每日郵報報導，貝洛斯2021年6月寫的一篇輿情文章又被挑出來，她在文中寫道，自己出馬競選州務卿是因為2020年總統選舉後續事件，讓她真的震驚。同時，她寫道，自己2020年雖擔任投票給拜登的選舉人，投給拜登，但她抨擊選舉人團(Electoral College)制度，讓川普2016年在普選票中輸掉，卻能當選總統。
貝洛斯寫道，「選舉權之重要，對我們鄰居跟對我們一樣重要，尤其是白人至上主義殘存的選舉人團還沒廢除」。
批評選舉人團人士經常指責，本制度偏利於居民很少的鄉下州，每州都獲保障至少三張選舉人票，而不管其州民數目。
貝洛斯30日上臉書表示，她決定不讓川普登上緬因州選票，接下來她家便接到威脅；「昨天威脅升級，我們並不在家，我家地址被貼上網，我家昨晚被報警說發生緊急事件，這算好事吧。」
緊急事件報警，指的是撥打911電話，說發生緊急事件，讓警方強力回應，過去是為因應有人傷亡事件。
貝洛斯表示，她家被報發生緊急事件，並無人傷亡，但她寫道，「這種行為令人無法接受」。
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