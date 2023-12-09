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找脫衣舞孃 杭特拜登報公帳 花87萬在成人娛樂上 列為業務開支

記者胡玉立／綜合報導
杭特拜登涉嫌逃漏稅起訴書，揭露不少情色細節，付給脫衣舞孃的錢，被當成「業務開支」申報。圖為杭特拜登與妻子梅莉莎。(路透)
杭特拜登涉嫌逃漏稅起訴書，揭露不少情色細節，付給脫衣舞孃的錢，被當成「業務開支」申報。圖為杭特拜登與妻子梅莉莎。(路透)

拜登總統次子杭特(Hunter Biden)因涉嫌逃漏聯邦所得稅，7日再遭司法部特別檢察官魏斯(David Weiss)起訴。福斯新聞(Fox News)8日爆料起訴書中「最淫穢細節」；指杭特在為期四年逃漏稅期間，花了87萬元在「成人娛樂」和「多名女性」身上，其中包括性俱樂部會員資格和脫衣舞孃。

福斯新聞報導，魏斯的起訴書指稱，杭特未把他付給脫衣舞孃和伴遊女郎的錢列為「個人開支」，反而當成「業務開支」申報；包括花費數千元公司信用額度在脫衣舞俱樂部上；並將自己付給性伴侶和戀愛伴侶的錢申報為公司「薪資」，藉此減輕個人所得稅負擔。

起訴書還提到，2016到2019年間，杭特在「數名女性」和「成人娛樂」方面總計花費87萬2172元；其中68萬3212元花在與他有感情關係或性關係的「多名女性」身上，18萬8960元花在性俱樂部會員資格、情色舞者和脫衣舞孃等「成人娛樂」方面。

起訴書指出，杭特2020年1月28日於加州會見會計師，審查他的Owasco PC公司公務開銷和「專業及外部服務」時，曾用螢光筆挑出不該作為業務費用扣除的個人費用，卻仍將其個人銀行帳戶付款和其他匯款錯誤認定為業務費用。

有一筆2018年7月1萬8000元電匯是轉給起訴書中未提及姓名的個人，其中1萬元為「高爾夫會員押金」，但「這1萬元在被告指示下，被用來購買性俱樂部會員資格。」杭特還與匯款對象一起參觀了該俱樂部。

此外，杭特2018年8月14日用Venmo轉帳1500元給一名情色舞者，並稱之為「藝術品」交易，但對方並未賣給他任何藝術品。另外杭特曾付1萬1500元給一名與他共度兩晚的伴遊女郎，也未聲明那是個人開支。

起訴書還指出，杭特2018年指示私人助理，將三名與他有過戀愛關係或性關係的女性及與第四名女性，列入公司薪資單，並為她們提供醫療保險福利。杭特明知那總計8萬6000元薪資是「虛假扣除額」，卻未告知會計師。

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