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佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

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佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

編譯徐榆涵／即時報導
佛州參議員指控，中國大蒜構成重大國安風險。圖為大蒜示意圖。(美聯社)
佛州參議員指控，中國大蒜構成重大國安風險。圖為大蒜示意圖。(美聯社)

佛州聯邦參議員斯科特（Rick Scott）致函給商務部長，要求政府調查從中國進口大蒜對國家安全的影響。

BBC報導，斯科特致信給商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），聲稱中國大蒜不安全，生產方式不衛生。

中國是世界上最大的新鮮和冷藏大蒜出口國，美國是主要的大蒜消費國。美國之前裁定中國以低於成本價向美國傾銷大蒜。

斯科特提及，中國大蒜行業已經拖欠美國超過5億美元的反傾銷費，但最讓他擔心的是中國大蒜的種植條件不衛生。

斯科特指出，從烹飪部落格、家庭雜誌到YouTube影片和紀錄片，都有對於中國大蒜如何在惡劣條件下生產過程的詳細記錄，包括「用人類糞便和各種污水給大蒜施肥，在污水中種植大蒜，漂白大蒜使其看起來更白、更乾淨」，以及在進入美國市場前切掉大蒜根部，目的是讓大蒜「看起來更吸引人，並且遵守美國有關預防土壤性疾病和污染物的法律」。

斯科特呼籲商務部能夠調查不同類型的中國進口大蒜，包括「所有級別的大蒜，整個大蒜或分瓣的大蒜，無論是否去皮、冷藏、新鮮、冷凍、臨時保存或包裝在水或其它介質中。」

他表示，「食品乾淨和安全是事關生存的緊急情況，這對我們的國家安全、公共衛生和經濟繁榮構成嚴重威脅。」

根據魁北克麥吉爾大學（McGill University）科學與社會辦公室2017年的一份報告說：「人類糞便和動物糞便一樣是有效的肥料。將人類污水撒在種植農作物的田野上聽起來不好，但比你想像的更安全。」

商務部 雷蒙多 佛州

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