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蓋茨多項指控纏身 恐遭共和黨逐出國會

編譯盧炯燊／綜合7日電
提案罷免前議長麥卡錫成功的共和黨籍佛羅里達州國會眾議員蓋茨，很可能成為下一個被逐出眾院的眾議員。(路透)
提案罷免前議長麥卡錫成功的共和黨籍佛羅里達州國會眾議員蓋茨，很可能成為下一個被逐出眾院的眾議員。(路透)

今日美國報報導，共和黨籍國會眾議員蓋茨(Matt Gaetz)連番提出罷黜動議，最終導致麥卡錫(Kevin McCarthy)成了美國史上第一位被罷免的眾院議長，儘管塵埃落定，但整個鬧劇仍然令不少國會共和黨人餘怒未息，有意秋後算帳，把蓋茨逐出國會。

來自佛州的蓋茨是保守派要角，基於只須一人提出不信任案，即可要求議長下台的規定，結果共和黨內鬥引發議長罷免風波，本來反對蓋茨的人早已考慮將他逐出國會洩憤，但對驅逐一名尚未被定罪的議員也感到擔憂，故遲遲未有行動。

現在機會終於到來，醜聞纏身的紐約州共和黨籍國會眾議員桑托斯(George Santos)被逐離國會之後，也為驅逐蓋茨鋪了路。

蓋茨本身就是反對驅逐桑托斯，甚至在眾院辯論時為他辯護，指無論是誰都不能推翻國會制定的先例，諷刺的是，逐離桑托斯反而成為蓋茨可能被逐的先例。

一位匿名的眾院共和黨人說，共和黨人之間很清楚驅逐桑托斯所帶來的後果，有很多人在投票驅逐桑托斯前，明確表示要首先思考接下來會發生什麼，尤其是對蓋茨會產生什麼影響。

目前眾院道德委員會正調查多項針對蓋茲的指控，包括不當性行為、使用非法藥物及濫用競選資金；有線電視新聞網(CNN)報導，道德委員會已聯繫了至少一名證人，這表明該小組在結束對桑托斯的調查後已將目標轉向蓋茲。

聯邦司法部之前也曾調查蓋茲的性交易指控，但在今年2月決定不對他提出檢控。

另一位匿名眾院共和黨人則表示，黨內議員們正等待委員會公布有關蓋茨的調查報告，然後再決定是否公開呼籲他下台。

但紐約州共和黨籍國會眾議員勞樂(Mike Lawler)警告，不要利用委員會作為政治武器打擊自己不喜歡的人。

提案罷免前議長麥卡錫成功的共和黨籍佛羅里達州國會眾議員蓋茨，很可能成為下一個被逐...
提案罷免前議長麥卡錫成功的共和黨籍佛羅里達州國會眾議員蓋茨，很可能成為下一個被逐出眾院的眾議員。(歐新社)

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