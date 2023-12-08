共和黨第4場辯論 德桑提斯成贏家

四位爭取明年總統大選共和黨提名人的參選人6日晚在阿拉巴馬州進行第四場辯論。左起克利斯蒂、海理、德桑提斯、拉馬斯瓦米。(路透)

共和黨第四場總統參選人辯論會6日晚在阿拉巴馬大學舉行，共有四人參加；國會山莊報(The Hill)7日報導，佛州州長德桑提斯 ，以及民調 遙遙領先、未參加辯論支持度毫不受影響的前總統川普 是贏家。

德桑提斯(Ron DeSantis)趁回答民調低迷的問題，回應說他去年在佛州以壓倒性票數獲選連任，緊接著把唯一的女性參選人、前南卡羅來納州長妮姬‧海理(Nikki Haley)調侃一頓，說她一碰到壓力就改變立場。

德桑提斯趁氣勢高漲，也談了一下競選政綱，例如，學貸問題應由學校自己負責，這樣，領導階層才會認真辦學，讓畢業生都找得到工作。

自詡是美國保守派意識形態代言人的德桑提斯，對自由派學風不假辭色，說放任性別教育等「開明」作風，其實就是放任宣揚意識形態。

不過，另一名參選人克利斯蒂(Chris Christie)拿川普話題對德桑提斯窮追猛打，問他，「這種人適不適合擔任國家最高領人？」德桑提斯不敢公開惹火川普，顯得有點怯場。

報導指出，這是小瑕疵，無礙是他四場下來表現最好的一次，民調低迷最需扳回一城的時候，看來民調有望回升。

報導中也說，德桑提斯把海理的氣勢壓下來，若能成為民調第二名的候選人，間接有助川普，讓川普不用面對被華爾街日漸看好、且較敢對川普叫陣的海理。德桑提斯的作風較接近川普，明年各州初選要急起直追，有其難度，何況還有「反川普票」被海理及克利斯蒂瓜分的問題。

前三場表現亮麗的海理，這次雖然不算慘敗，卻被無關的問題拖累，例如離開公職後為什麼財富激增；擋住這種子彈，讓她無法發揮政綱引人的長處。

就算政策問題，也因為回答芬太尼來自中國的問題，把話說得太滿，要美國「完全中止和中國貿易」，遭德桑提斯翻出她擔任南卡州長時，為了招資不惜討好中國的歷史。

檢察官出身的克利斯蒂在追著德桑提斯猛問川普適任性及政策問題之餘，還用一句「美國最令人討厭的吹牛大王」形容另一參選人、37歲生技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。國會山莊報說，這場辯論最大輸家是拉馬斯瓦米。