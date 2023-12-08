我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

脫光加薩難民檢查？ 以色列軍方：恐怖分子重要據點

內華達大學槍案 兇嫌經濟窘困、應徵教職屢碰壁

共和黨第4場辯論 德桑提斯成贏家

記者張聲肇／綜合報導
四位爭取明年總統大選共和黨提名人的參選人6日晚在阿拉巴馬州進行第四場辯論。左起克利斯蒂、海理、德桑提斯、拉馬斯瓦米。(路透)
四位爭取明年總統大選共和黨提名人的參選人6日晚在阿拉巴馬州進行第四場辯論。左起克利斯蒂、海理、德桑提斯、拉馬斯瓦米。(路透)

共和黨第四場總統參選人辯論會6日晚在阿拉巴馬大學舉行，共有四人參加；國會山莊報(The Hill)7日報導，佛州州長德桑提斯，以及民調遙遙領先、未參加辯論支持度毫不受影響的前總統川普是贏家。

德桑提斯(Ron DeSantis)趁回答民調低迷的問題，回應說他去年在佛州以壓倒性票數獲選連任，緊接著把唯一的女性參選人、前南卡羅來納州長妮姬‧海理(Nikki Haley)調侃一頓，說她一碰到壓力就改變立場。

德桑提斯趁氣勢高漲，也談了一下競選政綱，例如，學貸問題應由學校自己負責，這樣，領導階層才會認真辦學，讓畢業生都找得到工作。

自詡是美國保守派意識形態代言人的德桑提斯，對自由派學風不假辭色，說放任性別教育等「開明」作風，其實就是放任宣揚意識形態。

不過，另一名參選人克利斯蒂(Chris Christie)拿川普話題對德桑提斯窮追猛打，問他，「這種人適不適合擔任國家最高領人？」德桑提斯不敢公開惹火川普，顯得有點怯場。

報導指出，這是小瑕疵，無礙是他四場下來表現最好的一次，民調低迷最需扳回一城的時候，看來民調有望回升。

報導中也說，德桑提斯把海理的氣勢壓下來，若能成為民調第二名的候選人，間接有助川普，讓川普不用面對被華爾街日漸看好、且較敢對川普叫陣的海理。德桑提斯的作風較接近川普，明年各州初選要急起直追，有其難度，何況還有「反川普票」被海理及克利斯蒂瓜分的問題。

前三場表現亮麗的海理，這次雖然不算慘敗，卻被無關的問題拖累，例如離開公職後為什麼財富激增；擋住這種子彈，讓她無法發揮政綱引人的長處。

就算政策問題，也因為回答芬太尼來自中國的問題，把話說得太滿，要美國「完全中止和中國貿易」，遭德桑提斯翻出她擔任南卡州長時，為了招資不惜討好中國的歷史。

檢察官出身的克利斯蒂在追著德桑提斯猛問川普適任性及政策問題之餘，還用一句「美國最令人討厭的吹牛大王」形容另一參選人、37歲生技創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)。國會山莊報說，這場辯論最大輸家是拉馬斯瓦米。

德桑提斯 川普 民調

上一則

民主黨議員拉火警阻投票 眾院「譴責」

下一則

佛州共和黨主席涉性侵 堅不辭職

延伸閱讀

大西洋雜誌：拜登對中打擊更狠 習近平盼川普贏2024大選

大西洋雜誌：拜登對中打擊更狠 習近平盼川普贏2024大選
假稱川普勝選 威州10冒牌選舉人認錯

假稱川普勝選 威州10冒牌選舉人認錯
簽假文件聲稱川普勝選 威州10名冒牌選舉人認錯

簽假文件聲稱川普勝選 威州10名冒牌選舉人認錯
資產疑灌水捲入金融詐欺訟案 川普禁次子艾瑞克再作證

資產疑灌水捲入金融詐欺訟案 川普禁次子艾瑞克再作證

熱門新聞

來自台灣的商學院教授張家禎。(取自unlv.edu)

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

2023-12-07 17:42
一位來自邁阿密的79歲菲律賓裔婦女余路易莎(Luisa Yu，音譯)最近完成了她的人生心願：遊覽完全球的193個國家。圖為她今年剛剛去完塞爾維亞(Serbia)，是她旅程的最終站。(截取自Luisa Yu Instagram)

79歲亞裔婦完成人生夢想 遊覽完全球193個國家

2023-11-30 16:02
電動車補助新法規出爐。（美聯社）

電動車補助新規出爐 想拿7500元優惠變難…1條就破功

2023-12-01 18:28
2020年以膝蓋壓頸導致非裔男子佛洛伊德死亡的前任明尼蘇達州白人警察沙文，現正在亞歷桑納州聯邦監獄服刑，日前遭一名墨西哥黑幫受刑人持自製利器連刺22下，經緊急送醫後，目前情況穩定。(美聯社)

跪殺佛洛伊德白警獄中被刺22刀 前幫派成員遭起訴謀殺未遂

2023-12-01 21:23
新州多佛市(Dover)女童德克蘭洛佩茲(Declan Lopez)的IQ有138。(截取自6ABC Philadelphia YouTube頻道)

18個月大時就會用中文數數 新州6歲童測出IQ138

2023-12-01 14:04
拉斯維加斯內華達大學6日驚傳槍手在校內開槍殺死3人，1人受傷搶救中。（美聯社）

拉斯維加斯內華達大學槍手疑為副教授 申請教職被拒

2023-12-07 15:15

超人氣

更多 >
秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關

秦剛已身亡？恐死於自殺或酷刑 失蹤原因和李尚福有關
內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命

內華達大學槍擊案 來自台灣的商學院教授張家禎殞命
美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡

美媒揭秦剛案祕辛：俄副外長6月進京向習告發 秦7月疑已身亡
處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜

處女討厭當主角、金牛不想出鋒頭 12星座最討厭高調排行榜
忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員

忍不住3件事 好市多狂買…悲劇了 夫妻撐2年退掉會員