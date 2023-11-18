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川普家族事業 傳由未成年么兒接掌

記者顏伶如／綜合報導
外傳川普的企業帝國將由明年3月滿18歲的么兒拜倫(右)接班。(美聯社)
外傳川普的企業帝國將由明年3月滿18歲的么兒拜倫(右)接班。(美聯社)

前總統川普因涉嫌浮報集團資產價值，誤導銀行及保險公司而遭紐約州檢察長金融詐欺民事起訴，川普數十年來建立的企業王國由誰接掌，引起外界好奇；新聞周刊(Newsweek)17日報導，可能人選包括川普妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)及明年3月將滿18歲的兒子拜倫(Barron Trump)。

川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)及次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)同列被告，判決結果恐讓父子三人都不得於紐約州繼續經商。

報導指出，可能接手的人選還包括原本也被列為被告，但後來獲檢方撤銷的長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)，或者川普與第二任妻子所生的次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)。

拜倫‧川普尚未成年，先前在有關川普集團(Trump Organization)接班人的討論裡一直被排除在外；但拜倫再過幾個月將滿18歲。

報導指出，拜倫未來是否協助父親挽救家族事業引起關注；聯邦檢察官出身的資深律師麥考利夫(Michael McAuliffe)說：「簡而言之，不可能。」

麥考利夫指出，被告想要隱藏或轉移大筆資產卻不被法院發現，幾乎是不可能的事，川普身陷多起刑事、民事訴訟，任何財務動作都會引起特別檢視，紐約民事訴訟的主審法官已採取措施避免川普脫產。

麥考利夫說，對於川普集團來說，把龐大事業體決策任務交給18歲年輕人，並非可行之道。

至於梅蘭妮亞‧川普接掌川普集團的可能性，川普任內第一夫人辦公室幕僚長葛瑞珊(Stephanie Grisham)先前接受新聞周刊訪問時說，除非梅蘭妮亞獲得保證可以「握有某種程度的實質權力」，否則她對於拯救川普事業並無興趣。

麥考利夫分析，川普涉及司法問題盤根錯節，家族事業即使想要轉售或交棒，都將面臨重重困難。他說，川普集團短期內關閉或出售的機率極低，未來如果因為訴訟結果，集團在紐約州恐面臨形同企業死刑的命運，川普可能的因應手段是提起上訴並主張追索權(recourse)。

川普 梅蘭妮亞 紐約州

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