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挺巴勒斯坦批以色列 眾議員特萊布遭眾院譴責

編譯周辰陽／即時報導
眾議員特萊布。（美聯社）
眾議員特萊布。（美聯社）

共和黨占多數的聯邦眾議院7日舉行投票，通過譴責民主黨籍眾議員特萊布（Rashida Tlaib），譴責案指控她「宣傳有關2023年10月7日哈瑪斯襲擊以色列的虛假陳述，並呼籲摧毀以色列國」。

美國衛報報導，2018年首度當選的特萊布，是參眾兩院唯一巴勒斯坦裔美國人，也是民主黨進步派女性國會議員「四人幫」（Squad）成員。特萊布對以巴衝突的觀點讓她經常遭批評，日前更因捍衛有爭議的「從河流到大海」口號而惹議。這個口號主張建立一個領土從約旦河到地中海的巴勒斯坦國，被認為意圖消滅以色列。

根據報導，譴責是僅次於驅逐的懲罰。因為夠多的民主黨眾議員加入共和黨眾議員的行列支持譴責案，最終表決結果以234票對188票通過譴責。22名民主黨眾議員違抗領導階層投下贊成票，4名共和黨議員投下反對。

眾院就譴責決議進行辯論時，議場氣氛激烈。共和黨眾議員麥考密克推動譴責特萊布，指控她「對我們最偉大盟邦以色列以及10月7日的攻擊事件，編造難以置信的謊言」。

特萊布發言時，除了為自己批評以色列辯護，也稱曾多次譴責哈瑪斯襲擊以色列公民，並敦促同僚一起呼籲巴勒斯坦加薩地區停火。她說，「我不會被噤聲，不會讓你曲解我的話。沒有一個政府無可非議，批評以色列政府就是反猶的想法，樹立一個非常危險的先例，被用於壓制我國各地為了人權發聲的不同聲音」。

特萊布日前指控拜登總統支持「種族滅絕」巴勒斯坦人，警告這會影響明年大選，呼籲拜登支持以哈停火。

以色列 眾議員 巴勒斯坦

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