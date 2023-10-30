距愛阿華州初選不到3個月 川普民調領先幅度擴大

前總統川普。（路透）

愛阿華州 不到3個月後將舉行共和黨總統候選人提名選舉，媒體今天公布的民調 顯示，前總統川普 依舊遙遙領先其他對手，前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）與佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）並列第二名。

愛阿華州黨團會議將於明年1月15日登場。路透社報導，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）上周與「狄蒙紀錄報」（Des Moines Register）和有線電視業者Mediacom一起進行的民調顯示，川普的支持率領先海理及德桑提斯近30個百分點。

儘管官司纏身，川普在愛阿華州仍展現高人氣。這位共和黨籍前總統面臨4項刑事與3項民事審判，有些與他試圖推翻2020年敗給民主黨籍拜登的大選結果有關。不過，仍有65%的受訪者認為，川普可望在2024年11月大選中擊敗尋求連任的拜登。

執行民調的謝爾澤（J. Ann Selzer）說：「他仍是最具優勢的參選人，他的支持率實際上從8月就開始攀升。」

根據這項10月22日到26日執行的民調，在可能參加黨團會議的404名愛阿華州人中，有43%會選擇川普作為第一人選，有16%會選擇海理，另有16%會選擇德桑提斯，誤差幅度為正負4.9個百分點。

這份民調對德桑提斯而言是令人擔憂的跡象，因為他投入在愛阿華州競選的時間與資源都比其他參選人多。同一份民調結果卻令海理感到鼓舞，她在兩次辯論中表現頗受好評，支持度上升。

川普在最新民調中領先27個百分點，表現比8月份強勁，當時民調顯示他領先德桑提斯23個百分點。許多共和黨人說，他們認為川普面臨的指控具有政治動機。

這項民調是在前副總統潘斯（Mike Pence）週末退出選戰之前進行。