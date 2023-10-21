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川普喬州大選官司 第3名被告認罪 律師切斯布羅被判5年緩刑

記者顏伶如、編譯彭尚興／綜合報導
川普被控企圖推翻2020年喬州選舉結果的官司，其競選團隊律師切斯布羅(見圖)20日與喬州富頓郡地方檢察官辦公室達成認罪協議，是本案中第三名認罪被告。(美聯社)
川普被控企圖推翻2020年喬州選舉結果的官司，其競選團隊律師切斯布羅(見圖)20日與喬州富頓郡地方檢察官辦公室達成認罪協議，是本案中第三名認罪被告。(美聯社)

川普遭喬治亞州大陪審團起訴企圖推翻2020年喬州選舉結果的官司，又有新進展，而且情勢對他似乎愈來愈不利，因為川普競選團隊中又有一人認罪。

被控共謀提交偽造文書重罪的川普競選團隊律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)，20日與喬州富頓郡地方檢察官威利斯(Fani Willis)辦公室達成認罪協議，條件是五年緩刑、100小時社區服務、並發表公開信向喬州選民道歉。這項認罪協議已獲得法官同意。

切斯布羅是本案19名被告中，繼川普前任律師席妮·鮑威爾(Sidney Powell)，以及共和黨人霍爾(Scott Hall)之後，第三名認罪被告。尤其鮑威爾的突然認罪，讓川普陣營大為錯愕。

紐約時報白宮記者瑪姬‧哈柏曼(Maggie Haberman)19日說，喬州檢方保密到家，川普核心圈事前完全沒有聽到鮑威爾將認罪的風聲。

川普同時因為涉嫌推翻大選結果而遭特別檢察官史密斯(Jack Smith)以聯邦重罪起訴，有線電視新聞網(CNN)分析，鮑威爾認罪帶給川普最大的衝擊在於，史密斯將因此取得大量新證據，還可施壓鮑威爾須配合聯邦檢方調查，否則將面臨聯邦起訴。

史密斯起訴川普的四項聯邦重罪罪名包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人，預計明年3月在華府聯邦法院開審。

CNN分析，鮑威爾認罪後提交喬州檢方的所有證詞與聲明，副本都會落到聯邦檢察官手上，做為史密斯起訴川普的證據。鮑威爾面臨聯邦起訴的危機，可能選擇配合史密斯調查。

至於鮑威爾能夠提供哪些關鍵證詞？CNN分析，鮑威爾參加了2020年12月18日在白宮舉行的一場會議，某些重量級川普支持者力促川普任命鮑威爾為特別檢察官，調查選舉舞弊傳聞、宣布進入戒嚴並動用軍隊查扣投票機。其他與會者包括川普上台後第一任國家安全顧問佛林(Michael Flynn)、川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、長期鼓吹選舉陰謀論的購物網站Overstock執行長布萊恩(Patrick Byrne)。

另外，2020年大選過後，鮑威爾與白宮及川普核心圈都有密切接觸，她曾公開放話要採取「放出巨獸」(release the kraken)策略，在全國各地大量興訟挑戰選舉結果，好讓川普繼續執政。不過，鮑威爾主導的選舉訴訟後來陸續被法院駁回。

川普 喬州 白宮

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