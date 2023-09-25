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共和黨第三場總統辯論11月8日在邁阿密舉行 門檻更高

記者胡玉立／綜合報導
共和黨全國委員會標誌。(美聯社)
共和黨全國委員會標誌。(美聯社)

共和黨第三次總統辯論訂11月8日在邁阿密舉行，時間剛好是全美多個州舉行選舉的隔日；這次辯論對候選人訂下迄今最嚴格的參加資格。

今年8月23日在密爾瓦基舉行的共和黨第一次2024總統大選辯論。(路透)
今年8月23日在密爾瓦基舉行的共和黨第一次2024總統大選辯論。(路透)

共和黨第三場總統辯論的資格要求，比第二場更具挑戰性。共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)表示，候選人必須在多項民意調查中獲得4%以上支持率，並獲7萬名個人捐款，才有資格參加第三次辯論。

RNC指出，第二場辯論要求候選人需在兩項全國民調至少獲3%支持，或在一項全國民調及四個早期初選州的其中兩項民調，獲得3%支持；四個早期初選州分別是愛阿華、新罕布夏、內華達和南卡羅來納；候選人還須有至少5萬名個別捐助者。

共和黨目前正在準備27日於加州雷根總統圖書館舉行的第二次總統初選辯論。不過，領先群雄的前總統川普，繼8月第一次辯論缺席之後，也已確定不參加第二場辯論；當天川普將赴密西根州會見汽車工會領袖。

共和黨尚未確認符合參加第二場辯論會資格的候選人有哪幾位。但多位候選人的競選團隊均表示已經達標，包括佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前南卡羅來納州長海理(Nikki Haley)、聯邦參議員史考特(Tim Scott)、前新澤西州長克利斯蒂(Chris Christie)、生技企業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)和前副總統潘斯(Mike Pence)。

北達科他州長柏根(Doug Burgum)和前阿肯色州長哈欽森(Asa Hutchinson)之前參加了第一場辯論，但是否能參加第二場辯論尚不確定。

共和黨 民調 南卡羅來納州

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