達拉斯市長加入共和黨 批民主黨只顧「標榜道德大旗」

現任達拉斯市長強生日前宣布脫離民主黨，加入共和黨。(美聯社)

現任達拉斯市長強生(Eric Johnson)22日宣布脫離民主黨 ，跳槽加入共和黨 。他說，民主黨高層只顧著「標榜道德大旗」(virtue signaling)，對於協助美國各地城市居民卻做得不夠。47歲的強生宣布改變黨籍之後，成為全美十大城市當中唯一的共和黨籍市長。

紐約時報分析，強生宣布時機令人意外，因為去年他才剛順利連任，選舉期間並未遇到挑戰對手，達拉斯市長任期最多只能連任一次。不過，從強生過去這段期間的政治定位來看，離開民主黨早就有跡可循。強生第二任的就職典禮，德州 兩名共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)與孔寧(John Cornyn)皆到場觀禮。

參選達拉斯市長之前，強生擔任德州州眾議員，立場屬於民主黨中間派。最近一次達拉斯預算提案裡，強生力推大幅減稅，最近幾年也數度批評民主黨企圖削減警察預算。

強生22日投書華爾街日報指出：「美國城市需要共和黨員，共和黨員也需要美國城市。」他在文中表示，地方稅收經常用在令遊民問題更加惡化、姑息罪犯、使平民百姓日子更難過的政策上，「太多民主黨地方官員一意孤行標榜道德大旗。」

紐時分析，非裔的強生加入共和黨，剛好是共和黨希望在德州偏鄉地區擴張基本盤之際。共和黨如今深陷內部路線之爭，極右派保守陣營指控其他中間派同僚是「紅皮藍骨」(RINO，即表面上是共和黨人)。

如果強生的目標是代表共和黨角逐更上一層樓職位，過去從政紀錄能否在共和黨初選贏得選民支持，仍是未知數。南方衛理公會大學(Southern Methodist University)政治學教授吉爾森(Cal Jillson)說，強生恐怕不容易大幅轉型到足以在德州共和黨內贏得州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)支持者的青睞。