「無標籤」黨崛起 民主黨憂左右搖擺州選情助力川普

一個名為「無標籤」(No Labels)的新政黨，在亞利桑納州已有逾1萬5000人登記加入，令民主黨人擔心可能會左右搖擺州的選情，增加川普擊敗拜登的可能性。(美聯社)

一個試圖吸納反對拜登 和川普兩黨選票、名為「無標籤」(No Labels)的新政黨，在亞利桑納州 已有逾1萬5000人登記加入，讓試圖阻止前總統川普再次入主白宮的人士大感震驚，民主黨 人則擔心川普將因此有更大機會擊敗年齡和表現遭人質疑的拜登總統。

上次大選，拜登在亞利桑納州以約1萬票的優勢獲勝；因此即使該州加入「無標籤」的人數還不到州內40個城鎮的任一城鎮人口，仍足以左右這個關鍵搖擺州的總統選情。

「無標籤」組織尚未表明競選總統和副總統候選人，但已在亞利桑納州和其他十個州取得參選權；該組織表示，預計在今年年底前涵蓋20個州，在選舉日之前涵蓋全美50州。

亞利桑納州民主黨策士麥克勞德(Rodd McLeod)表示：「如果他們推出了一個旨在團結全國的候選人，顯然會吸引到原本支持拜登的選票，而不是吸引到川普的選票。」拜登盟友面臨如此風險，正試圖對「無標籤」組織和那些與該組織會面的政治人物大力施壓。

亞利桑納州民主黨為阻止「無標籤」組織出現在選票上，曾提告同為民主黨人的州務卿豐特斯(Adrian Fontes)，但後來撤回訴訟。目前民主黨人正敦促豐特斯強迫「無標籤」組織披露其金主，並暗示該組織背後支持者是企圖阻止拜登連任的保守派。「無標籤」組織拒絕透露其獲資助的方式，稱其遵守聯邦法律並希望保護金主隱私。

美聯社報導，反對「無標籤」組織的努力似乎不切實際。已登記加入「無標籤」組織、自稱是「無標籤」皮納爾郡分會主席的格雷森(Richard Grayson)表示，他加入該組織部分原因是可以競選州公職，也可藉此迫使該黨遵守州競選財務報告法。格雷森投入「無標籤」組織後，立即表態支持拜登和副總統賀錦麗。他並宣稱自己的行徑「有點像是行為藝術作品」。

過去從未有任何第三黨候選人曾贏得或接近總統職位。但明年即使只有一小部分選民支持「無標籤」候選人，拜登也可能因此敗選；「無標籤」領袖強烈否認他們是為川普而出來攪局，並表示只有他們的候選人獲勝，才有可能繼續下去。