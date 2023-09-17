德州檢察長帕克斯頓涉貪等16項罪名 都脫罪逃過彈劾

遭暫時停職的德州共和黨籍檢察長帕克斯頓(中)15日在兩名律師陪同下，出席州參議會對他的彈劾案審議時，滿臉笑容。(美聯社)

遭暫時停職的德州共和黨 籍檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)16日逃過遭彈劾 命運。儘管多年來帕克斯頓醜聞不斷，而且涉及貪腐，但在州參議會歷史性彈劾審查中，州參議員最終還是網開一面。

帕克斯頓是前總統川普的堅定支持者，在黨內長袖善舞，人脈充沛。共和黨人對於是否彈劾或罷免帕克斯頓，一直意見分歧。由於審訊是在2024年大選前舉行，也反映全國範圍內共和黨的內部分歧。

帕克斯頓被控行為不當、收賄及貪腐等16項罪名，統統脫罪。這個結果被視為德州強硬右翼完勝，參議會內16名共和黨籍議員，除了兩人外，其餘皆裁定帕克斯頓無罪。

由30名州參議員組成的陪審團，在歷史性投票之前花了約八個小時舉行閉門審議。在整個聆訊期間，帕克斯頓大多缺席，也沒有出席裁決。他的妻子安琪拉(Angela Paxton)也是州參議員，只出席最後兩周的聆訊，但基於迴避利益衝突而沒有投票。

除了多項檢控獲脫罪外，參議會還駁回四項彈劾動議，這為帕克斯頓重新擔任檢察長掃除障礙。彈劾案在三個月前提出時，他暫時遭停職。

儘管帕克斯頓逃過彈劾，但麻煩仍未完結，他面對證券欺詐重罪指控，正接受聯邦調查局(FBI)調查；此外，他被指企圖推翻2020年大選結果，有可能失去德州執業律師資格。

帕克斯頓的德州檢察長任期已進入第三屆。近十年來，民主共和兩黨在多項議題上在多州法庭展開法律攻防，帕克斯頓也透過他的辦公室介入這些鬥爭，藉此提高他的全國形象及知名度，贏得川普及共和黨極右翼的讚賞。

這次彈劾被視為對帕克斯頓政治實力的決定性考驗，儘管已經過關，然而共和黨人對他發動非比尋常的彈劾，無疑進一步擴大這個全國最大紅州的黨內分歧。