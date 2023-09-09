川普涉推翻喬州選舉案 起訴縮小範圍 南卡聯邦參議員葛理漢躲過

南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢（見圖）、前喬治亞州聯邦參議員凱莉‧羅夫勒，以及普度都躲過遭喬州地區檢察官威利斯起訴。(美聯社)

對於前總統川普 涉嫌推翻2020年喬治亞州總統選舉結果，特別大陪審團調查報告建議檢方起訴39人，但富爾頓郡(Fulton County )地區檢察官威利斯(Fani Willis)最後只起訴包括川普在內共計19人；原本建議起訴名單還包括前國家安全顧問佛林(Michael Flynn)、南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)，以及兩名前任喬州 聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)、普度(David Perdue)。

葛理漢8日表示，他調查選舉舞弊指控是職責所在。

威利斯縮小起訴範圍的理由包括，某些涉案人擁有憲法免責保護，以及讓案可加速審理。

與川普並列被告的18名共謀則有川普的前任律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等。

特別大陪審團調查報告是在9個月之前完成。特別大陪審團花了7個月時間聆聽檢方舉證，後來投票決議公布調查報告。根據喬州法律，法官公布調查報告時必須遵守特別大陪審團建議。

今年1月，威利斯要求富爾頓郡高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)暫時下令調查報告保密，因為她的辦公室即將公布起訴名單。美聯社等新聞媒體則以事涉公共利益為由，要求法院立即公布特別大陪審團調查報告。麥克伯尼今年2月同意公布調查報告前言、結論，以及陪審團成員對某些證人有作偽證嫌疑提出疑慮的章節。

威利斯公布起訴名單後的三周半，麥克伯尼終於公布完整版調查報告。

為何威利斯決定不起訴特別大陪審團建議的某些嫌疑人，喬治亞州立大學(Georgia State University)法律教授克瑞斯(Anthony Michael Kreis)分析，葛理漢可以援引「言論或辯論」(speech or debate)法律條款做為辯護，檢方不希望捲入耗時的司法角力，葛理漢還可能成功地讓訴訟移交聯邦法院審理。因此檢方選擇避開。

克瑞斯說，普度、羅夫勒可能主張，遭控涉案的犯行發生於擔任聯邦公職任內。