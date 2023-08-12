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愛阿華州博覽會 川普專機低空繞飛「高調」登場

編譯廖振堯／綜合12日電
共和黨初選第一州的愛阿華州，12日舉行年度的全州博覽會，吸引政治人物到場近距離接近選民。圖為愛州黨內民調大幅領先的前總統川普，在燒烤串攤位向支持者揮手。(美聯社)
共和黨初選第一州的愛阿華州，12日舉行年度的全州博覽會，吸引政治人物到場近距離接近選民。圖為愛州黨內民調大幅領先的前總統川普，在燒烤串攤位向支持者揮手。(美聯社)

在首府第摩因(Des Moines)舉行的愛阿華州博覽會(Iowa State Fair)12日成為共和黨總統參選人造勢場合，但不過論風頭，恐怕所有與會者都得向前總統川普俯首稱臣。川普搭乘自家波音757專機「川普一號」(Trump Force One)低空繞場飛行，以一貫的高調風格盛大登場，引發群眾歡呼、圍觀，讓同場的黨內初選對手德桑提斯(Ron DeSantis)黯然失色。

每日郵報報導，川普一號繞行時大批支持者們跟著他穿過整個市集、高喊著他的名字，並由特勤局指導人們排起長隊，等待進入當地酒吧Steers & Steins與川普見面。

川普穿著藍色西裝、開領襯衫現身，肩並肩地在人群中走來走去，他停留的豬肉生產商帳篷、農場小動物展覽、酒吧爆發出「川普、川普」的歡呼聲，人們爭相要求合照和簽名，川普則與群眾握手致意。

共和黨初選第一州的愛荷華州，12日舉行年度的全州博覽會，吸引政治人物到場近距離接...
共和黨初選第一州的愛荷華州，12日舉行年度的全州博覽會，吸引政治人物到場近距離接近選民。圖為參選人中，唯一自備私人飛機的前總統川普，12日抵達愛州首府第摩因。(美聯社)

美聯社報導，川普在市集上不到兩個小時就吸引了數千名支持者前來一睹風采。而川普在十幾名佛州眾議員陪同下現身時，德桑提斯已經結束當天行程，正在與其他人單獨談話。

不過川普到場前，德桑提斯人氣就已經不甚熱烈。他在與愛阿華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)上台大談政見時，就被數名自由派抗議者大聲搖鈴、吹口哨干擾；在為豬排串烤攤時，又有一群川普支持者揮舞著競選標誌大喊「我們愛川普」。

雷諾茲州長在展覽上與所有共和黨總統參選人談話，然而川普拒絕她的邀請，稱她只說德桑提斯的好話。川普認為，雷諾茲2018年能勝選就是因為他幫忙站台的關係，現在恩將仇報的支持德桑提斯。

川普並未多作停留，演講也僅不到15分鐘。談到德桑提斯時，川普說「不是很多人來看他，他在民意調查中的表現很差，非常糟糕。我認為他很快就會退出競選」，被問及是否會與德桑提斯辯論時，川普重申「他真的應該退選」。

台下川普也短暫停下來與記者交談，拒絕透露是否會遵守不得公開談論調查證據的法官命令。「我得瞧瞧這個命令。整件事都是假的，這是拜登發布的，因為他們無法公平地贏得選舉。」並說不會認罪協商。

川普 德桑提斯 愛阿華州

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