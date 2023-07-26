拜登兒子逃稅案「認罪協議破局」老爸連任路陷陰霾

警戒森嚴下，杭特拜登26日出席德拉瓦州聯邦法院的認罪協議失敗後，離開法院。(Getty Images)

拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)被控逃漏稅案26日出現意外轉折，先前傳出已經與檢方協議認罪，但26日出庭時卻在檢辯雙方再次協商後辯稱無罪；德拉瓦州聯邦地區法院法官瑪麗艾倫‧諾利卡(Maryellen Noreika)也對協議內容有疑義，沒有決定是否接受這項協議。

華爾街日報(WSJ)分析，檢方並未排除未來可能對杭特提出更多起訴，包括觸犯外國遊說法等；26日的最新發展代表杭特‧拜登的司法問題持續存在，參、眾兩院共和黨 國會議員有更多話題可以在2024年大選期間取材。

長達三小時的庭訊中，杭特‧拜登辯護律師首先與檢方針對未來是否還會遭到起訴爆發激辯；兩造人馬在休息時間經過溝通後，諾利卡說，需要更多資料才能決定是否接受認罪協議。

如果認罪協議不被法官接受，杭特‧拜登將面臨審判。

由前總統川普任命的諾利卡在庭上指出，認罪協議文字內容不夠直接，含有「非典型條款」(atypical provisions)，「我無法決定要接受或駁回協議，我需要延後決定」。

杭特‧拜登財務、生意遭司法部調查具有高度政治敏感，外加毒品 、酗酒成癮等問題，事件曝光以來充滿曲折，如今案情又有最新轉折。

杭特‧拜登在法庭上與律師坐在一起，安靜觀察庭訊進行。他對法官說，過去20年裡因毒品、酗酒成癮至少六度接受治療，上次喝酒是2019年6月。

杭特·拜登的法律團隊表示，這紙認罪協議涵蓋了他在2014年至2019年與稅務相關的違法行為，並包括毒品和槍枝犯罪。諾利卡問杭特檢方是否曾承諾給予其他保護讓他認罪，他回答說：「沒有。」

杭特‧拜登與檢方達成的認罪協議大綱，早在幾周之前便已公布，共和黨陣營一直希望以杭特‧拜登做為攻擊拜登連任競選的話題，打算舉辦聽證會，並拋出更多指控。

共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)日前表示，眾院可能對拜登啟動彈劾調查，因為杭特‧拜登海外事業有貪腐嫌疑。